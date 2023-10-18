Скончалась звезда советского детского кино Роза Калашникова

С начала 1980-х годов она не появлялась на экранах.

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Накануне, 17 октября, в Москве ушла из жизни руководитель молодежного клуба "Современник" в Центре детского творчества "На Сумском" Роза Агишева. Это учреждение сообщило о смерти своей сотрудницы в возрасте 60 лет, умолчав о причинах.

Роза Агишева известна множеству советских школьников как Роза Калашникова, звезда таких культовых детских лент 1970-х, как "Чудак из пятого "Б" Ильи Фрэза и "Меняю собаку на паровоз" Никиты Хубова. Именно она играла там главные "девочкины" роли.

Роза Калашникова родилась в 1963 году. В 1970-1978 годах она была солисткой прославленного Большого детского хора телевидения и радио. На одном из концертов "Песня года" её заметила второй режиссер фильма "Чудак из пятого "Б" и пригласила на съемки.

Несмотря на то, что, по собственным воспоминаниям Розы Иматьевны Агишевой, съемки ей очень нравились и напоминали не работу, а отдых, она вскоре ушла из кино. В 1980 году девушка стала старшей вожатой в московской школе №850, с 1987-го – возглавляла молодежный клуб. В Центре "На Сумском" она прослужила 30 лет.