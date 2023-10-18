Панкратов-Черный рассказал, кто заставил его взять двойную фамилию

«Меня заставили в Госкино. Потому что есть Саша Панкратов — однофамилец, племянник кинооператора Тиссэ! И нечего примазываться к знаменитостям! Саша светловолосый — его даже в прессе называют «Белым», а я был брюнетом — Черным! Вот, чтобы не путаться!», — сказал он.

До этого актер в беседе со СМИ говорил, что его настоящая фамилия – Гузев, а Панкратовым он стал, так как взял фамилию первого мужа своей матери, который не был репрессирован. Также он сообщал, что второй Александр Панкратов был рыжим.