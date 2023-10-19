Нагиев вернулся в кино: в новой комедии актер сыграет бывшего уголовника

«В таких условиях, когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», — цитирует Нагиева «Кино-Театр.ру».