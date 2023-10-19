Нагиев вернулся в кино: в новой комедии актер сыграет бывшего уголовника
Дмитрий Нагиев появится в новом проекте канала СТС — восьмисерийной комедии «Кто быстрее?». Компанию ему составили Анна Банщикова и Ольга Медынич. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. По сюжету, главные герои будут искать бриллианты общей стоимостью миллиард рублей. Ради такого куша им предстоит отправиться на юг страны.
Нагиев играет водителя внедорожника, бывшего уголовника Кекчупа. Именно он, по задумке сценаристов, знает, где спрятаны драгоценные камни.
«В таких условиях, когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», — цитирует Нагиева «Кино-Театр.ру».
Осенью прошлого года актер заявил, что уходит в творческий отпуск. Он отказался от всех проектов, в том числе от «Голоса» на Первом канале и практически забросил соцсети.