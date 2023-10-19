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Нагиев вернулся в кино: в новой комедии актер сыграет бывшего уголовника

Дмитрий Нагиев появится в новом проекте канала СТС — восьмисерийной комедии «Кто быстрее?». Компанию ему составили Анна Банщикова и Ольга Медынич. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. По сюжету, главные герои будут искать бриллианты общей стоимостью миллиард рублей. Ради такого куша им предстоит отправиться на юг страны.

Нагиев вернулся в кино: в новой комедии актер сыграет бывшего уголовника
© WomanHit.ru

Нагиев играет водителя внедорожника, бывшего уголовника Кекчупа. Именно он, по задумке сценаристов, знает, где спрятаны драгоценные камни.

«В таких условиях, когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», — цитирует Нагиева «Кино-Театр.ру».

Осенью прошлого года актер заявил, что уходит в творческий отпуск. Он отказался от всех проектов, в том числе от «Голоса» на Первом канале и практически забросил соцсети.