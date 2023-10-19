Телосложение бульдога и печальный взгляд: умер актер из фильмов о Рокки Берт Янг

В Лос-Анджелесе на 84-м году жизни скончался актер Берт Янг, наиболее известный по роли друга боксера Рокки Поли Пеннино в фильмах одноименной франшизы. Причина смерти Янга не уточняется. Его партнер по съемочной площадке Сильвестр Сталлоне назвал Янга «замечательным человеком и артистом». «Газета.Ru» рассказывает, как морской пехотинец, который в том числе укладывал ковры, добился номинации на «Оскар».

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Американский актер Берт Янг скончался 8 октября на 84-м году жизни, написала The New York Times со ссылкой на его дочь.

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Причина смерти Янга в материале не уточняется.

«Моему дорогому другу Берту Янгу, ты был замечательным человеком и артистом. Я и мир будем сильно скучать по тебе», — написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актер Сильвестр Сталлоне.

Он прикрепил к публикации фото со съемок франшизы «Рокки», в которой они вместе снимались.

Морской пехотинец и укладчик ковров

Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе (Нью-Йорк, США). Перед тем как стать актером, он служил в морской пехоте, профессионально занимался боксом и укладывал ковры.

«До того я напрягался, чтобы держаться прямо [на сцене]. Величайшим подарком Ли для меня стало расслабление», — вспоминал Янг.

Страсберг же назвал Янга «библиотекой эмоций».

Берт Янг исполнил более 160 ролей в кино и на телевидении. Он часто играл боссов мафии, частных детективов или простых работяг, в том числе в фильмах «Китайский квартал» (1974), «Однажды в Америке» (Серджо Леоне, 1983) и сериале «Клан Сопрано» (1999 — 2007).

В некрологе New York Times написано, что Янг обладал телосложением бульдога и печальным выражением лица. Своих персонажей он делал сложными и разносторонними.

«Рокки» – звездный час Янга

Наиболее известен Янг стал благодаря участию в съемках драмы Джона Эвилдсена «Рокки», где он сыграл Поли Пеннино, друга боксера Рокки и брата его возлюбленной.

Вот как Янг рассказывал американскому журналу The Rumpus о своей первой встрече со Сталлоне:

«Он присел рядом со мной и говорит: «Мистер Янг, я Сильвестр Сталлоне. Я написал сценарий для «Рокки». Я ему отвечаю: «Мои гребаные поздравления! Ты сделал отличную работу!» Он: «Но вы должны сделать это (сыграть в фильме), пожалуйста. Вы просто обязаны».

Первый фильм «Рокки» получил десять номинаций на «Оскар» и выиграл три статуэтки, в том числе в номинации «Лучший фильм».

«Это не история про поединок, — отмечал Янг в интервью Bright Lights Film Journal в 2006 году. — Это история любви, о том, как кто-то выстоял. Не одержал победу, а просто выстоял».

Сам Янг за съемки в картине был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

«Я показал его грубияном, обладающего чувствительностью. Он на самом деле зайка, хоть и кричит много», — говорил Янг о Поли Пеннино.

Берт Янг много выступал в театре и писал сценарии. Он также увлекался живописью – некоторые его картины выставлялись в галереях и продавались на аукционах.