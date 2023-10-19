«Не хочу сниматься с роботами». Ирина Медведева — о будущем в кино

Кинокомпания «Интерфест» и кинопрокатная компания «Наше кино» представляют фантастический триллер режиссера и продюсера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда».

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«ФедералПресс» поговорил с актрисой Ириной Медведевой о новой картине, Москве прошлого и почему театр лучше, чем кино.

Что больше всего вас зацепило в фильме «Человек ниоткуда», чем понравился сценарий, долго думали, согласиться или нет на роль?

— Не долго думала. Прежде всего в начале этого интервью я хочу поблагодарить Рената Давлетьярова, который пригласил меня в эту картину. Было начало июля. Раздается звонок, я в Париже, в магазине, с пакетами продуктов, и Ренат спрашивает «А ты где?» и приглашает меня сняться в кино. После этого я в течение часа взахлеб прочитала сценарий и тут же согласилась участвовать в проекте.

Откровенно говоря, в последнее время многие сценарии, которые я читала, у меня вызывали иногда небольшой шок. Некоторые влюбляли в себя, но в какой-то определенный момент возникала какая-то сцена, ситуация, что заставляло меня отворачиваться от этого сценария. А тут я позвонила и сказала «Браво!».

Мне очень понравилась история: в ней было столько запутанности, нерва – ощущение, что находишься в лабиринте. И дальше мне нужно было разгадать лабиринт моих переездов и графиков, потому что у меня была запланирована поездка со всей семьей: нужно было менять планы, билеты, отменять брони.

Как вам работалось над картиной? Как скоро ваша героиня стала для вас близка, и были ли какие-то сложности?

— Не скажу, что было сложно. Ренат собрал прекрасную команду, с которой было одно удовольствие работать. Мои основные сцены были с Сашей Метелкиным, нашим главным героем, – с ним было всегда весело и интересно. Сложности возникли, наверное, только в том, что в первые дни мы (актеры. – Прим. ред.) стали существовать в кадре, как нам самим это виделось, – такая приключенческая драма, не учитывая замысел режиссера. Ренат же видел эту историю как мистический триллер. Ну и как тут не доверять режиссеру, который является и автором сценария.

Кадр из фильма «Человек ниоткуда»

Я прилетела сразу в процессе съемок, не было времени на подготовку, поэтому я звонила Ренату онлайн и уточняла некоторые детали по героине. Мой персонаж – это такая приезжая москвичка, представительница нашего времени. И я должна была с нашим героем пройти все перипетии и разгадать все загадки.

Вы сказали, что вам очень понравилась Москва прошлого и то, как вы туда окунулись.

— Я попала на съемочную площадку на второй съемочный день. Снимали сцену, где действие происходило в 60-е годы, рядом с высоткой на Котельнической набережной. Я попала в какую-то сказку: ездят машины того времени, мелькают костюмы, прически. И если у меня спрашивают, в какие времена я хотела бы попасть, я бы, абсолютно не задумываясь, ответила: 60-е – 70-е. В это время было столько замечательных поэтов, элегантная мода, какая-то свобода. Это мои ощущения того времени.

А если попасть в будущее на 60 лет вперед, вы себя там видите?

— Не вижу себя там, потому что не хочу взаимодействовать с роботами, не хочу сниматься с роботами. Уже сейчас все так механизировано, что страшно представить, что будет через пять лет. Мне кажется, наше будущее – это роботы, а роботы – это то, что без души.

Тем не менее когда снимали фильм «Вызов», именно россияне в реальности полетели в космос. Все было снято на реальных событиях. Вы хотели бы сняться в таком же формате и как вы в целом относитесь к такому?

— Я никогда не горела таким желанием – полететь в космос. Я очень рада за Юлию (Пересильд. – Прим. ред.) и восхищаюсь, что она такая смелая. Я даже никогда не мечтала спрыгнуть с парашютом. Не вижу смысла в этом. Но я была очень гoрда, увидев по телевизору во французских новостях, что впервые русские кинематографисты будут снимать кино в космосе. Весь мир про это говорил. Но нужен ли был такой риск для здоровья? Для семей и близких? Я бы так не смогла.

У вас очень напряженный график, двое детей. Как вам удается совмещать?

— Не смогла бы я променять семью на космос, и тут же в моей голове: «А на Владивосток и Камчатку променять бы смогла». Потому что я сейчас еду в Россию на целый месяц, чтобы сделать большой гастрольный тур, еду на премьеру нашего фильма. И когда я мужу об этом сказала, он мне сказал: «Я не понимаю, зачем ты такое делаешь? Зачем так далеко летать?» Он не понимает, зачем мне это, так как я делаю это не ради денег. Но я не ищу легких путей, и если я обещала прилететь во Владивосток – я лечу. Хотя, честно признаться, я очень тяжело переношу разницу во времени.

Совмещать семью и работу – это очень непростое дело, хоть и выглядит все так легко. И чтобы ни у кого не складывалось иллюзий – нужно многим жертвовать и выбирать. Когда возникает проект, у меня тут же появляется мысль, как я организую детей.

Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про плотный график и в кино, и в театре, что больше любите – театр или кино, что вам ближе?

— Могу сразу сказать, что для меня театр всегда был ближе. С первого дня, как я поступила в театральный институт. Мне нравится это живое дыхание, мне нравится, что в театре у тебя всегда есть возможность поиска – даже если сегодня что-то не получилось, у тебя есть возможность завтра все исправить и наработать. А в кино ты снялся, пришел домой и плачешь в подушку, потому что не так сыграть надо было, а вот так. Но ничего уже не переделаешь.

Это во-первых, а во-вторых, в кино главным на площадке является не актер, а режиссер и монтажер. В кино можно просто обладать хорошей фактурой, можно просто помолчать, подумать о чем-то, а в этот момент наложат какую-то красивую музыку и будут все плакать. Кино – это искусство, которое создается командой, и не все зависит от тебя. А в театре на сцене ты и твое мастерство, которое не прикроешь красивыми костюмами и декорациями.

Какие есть еще роли, которые вы мечтали сыграть?

— Мне кажется, что существует такое клише, что каждая актриса должна пройти через определенные роли, в силу возраста. Первые – это Офелия и Джульетта, например, потом идет Нина Заречная, чуть-чуть постарше – Ирина Аркадина, Гертруда и в конце – значимые бабушки. И я благодарна судьбе за каждую роль, что мне преподносила, и даже больше.

Мечтала сыграть в мюзикле, а сыграла в первом в мире 3D-мюзикле «Пола Негри» роль потрясающей актрисы с выдающейся судьбой. Имела счастье играть на сцене с Валерием Золотухиным, Екатериной Васильевой, Валерием Гаркалиным, Федором Добронравовым и многими другими. Работать с такими режиссерами, как Кшиштоф Занусси и Януш Юзефович. Поэтому не знаю, стоит ли загадывать, когда судьба преподносит такие подарки.

В какой-то момент я подумала, что мне очень нравится Пушкин, и особенно «Евгений Онегин». Возможно, хотела бы сыграть Татьяну.

В следующем году в каких проектах мы вас сможем увидеть, над чем вы сейчас работаете?