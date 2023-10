С ростом популярности Вероника начала записывать музыку на разных языках. В 1986 году Вероника Кастро исполнила латинскую версию песни We Are The World. Большинство ее песен сопровождались видеоклипами, что в то время было редкостью. Поэтому Кастро стала одним из пионеров эпохи MTV в Латинской Америке.