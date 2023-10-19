Сегодня исполняется 71 год Веронике Кастро — легендарной мексиканской актрисе и певице, покорившей сердца миллионов людей по всему миру. За свою карьеру, продолжающуюся более четырех десятилетий, Кастро стала одной из самых знаковых фигур в индустрии развлечений.

Все о жизни и карьере Вероники Кастро — в материале “Рамблер”.

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Вероника Кастро родилась 19 октября 1952 г. в Мехико в семье актрисы Сокорро Кастро Альва и комика Мануэля "Эль Локо" Вальдеса. Она выросла в окружении профессионалов шоу-бизнеса и быстро прониклась страстью к выступлениям.

В Советском союзе, а потом уже и в России Кастро стала известной благодаря своим ролям в сериалах “Богатые тоже плачут” и “Дикая роза”, но свой карьерный путь актриса начала с работы моделью — в юности Кастро снималась для нескольких мексиканских глянцевых журналов.

В сериале “Богатые тоже плачут” Кастро сыграла бедную сироту Мариану. Два года спустя она исполнила главную роль в другой популярной теленовелле о богатых — "Право на рождение".

С ростом популярности Вероника начала записывать музыку на разных языках. В 1986 году Вероника Кастро исполнила латинскую версию песни We Are The World. Большинство ее песен сопровождались видеоклипами, что в то время было редкостью. Поэтому Кастро стала одним из пионеров эпохи MTV в Латинской Америке.

В 1987 году карьера возродилась благодаря главной роли в сериале "Дикая роза". Тематическая песня к этой теленовелле, также названная в честь фильма, стала хитом в Латинской Америке.

Вероника Кастро стала первой латиноамериканской актрисой, посетившей Россию — в 1992 году она приехала в Москву по приглашению президента Бориса Ельцина, который сам встретил ее у самолета и подарил актрисе павлопосадский платок.

После многих лет успеха Вероника Кастро в 1990-е годы сделала перерыв в актерской деятельности, чтобы сосредоточиться на других аспектах своей жизни. Однако в конце концов она вернулась на экран, порадовав своих поклонников. Самое заметное появление Кастро на экране за последние годы — оригинальная черная комедия Netflix “Дом цветов” 2018 года, которая является пародией на классические теленовеллы.