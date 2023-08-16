Умерла бразильская актриса, известная по сериалу "Рабыня Изаура"

Ушла из жизни бразильская актриса, известная по сериалу "Рабыня Изаура"
Умерла бразильская актриса Леа Гарсия, ей было 90 лет. Больше всего артистка известна российским зрителям по сериалам "Рабыня Изаура" и "Клон".
По словам сына звезды Марсело Гарсия, его мать скончалась на во время кинофестиваля Trofeu Oscarito, который проводится в бразильском городе Грамаду. Актриса должна была получить почетную награду, но внезапно ей стало плохо. Гарсия оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось – бразильянка умерла от инфаркта.
Награду артистке вручили посмертно.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что умерла актриса Нина Дробышева.
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