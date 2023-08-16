$97.42-3.62106.57-4.11

Ушла из жизни бразильская актриса, известная по сериалу "Рабыня Изаура"

Умерла бразильская актриса Леа Гарсия, ей было 90 лет. Больше всего артистка известна российским зрителям по сериалам "Рабыня Изаура" и "Клон".

Умерла бразильская актриса, известная по сериалу "Рабыня Изаура"
© Кадр из сериала "Рабыня Изаура"

По словам сына звезды Марсело Гарсия, его мать скончалась на во время кинофестиваля Trofeu Oscarito, который проводится в бразильском городе Грамаду. Актриса должна была получить почетную награду, но внезапно ей стало плохо. Гарсия оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось – бразильянка умерла от инфаркта.

Умер женившийся на поклоннице из России актер "Санта-Барбары"

Награду артистке вручили посмертно.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что умерла актриса Нина Дробышева.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости