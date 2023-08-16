Умерла бразильская актриса, известная по сериалу "Рабыня Изаура"

Умерла бразильская актриса Леа Гарсия , ей было 90 лет. Больше всего артистка известна российским зрителям по сериалам "Рабыня Изаура" и "Клон".

По словам сына звезды Марсело Гарсия, его мать скончалась на во время кинофестиваля Trofeu Oscarito, который проводится в бразильском городе Грамаду. Актриса должна была получить почетную награду, но внезапно ей стало плохо. Гарсия оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось – бразильянка умерла от инфаркта.