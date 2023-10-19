Звезда «Деревни дураков»: лучшие образы актера Сергея Гладкова

Скончался актер Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу «Каламбур».

Гладкову было 60 лет. Зрителям он запомнился как усатый мужичок из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачник в «Баре Каламбур», Дранкель в «Железном капуте». Также Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

Лучшие образы артиста журнала видеокомиксов «Каламбур» — в галерее «Рамблера»

Кем был Сергей Гладков

Сергей Игоревич Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Гладков всегда мечтал стать клоуном, но образование решил получить техническое — актер окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политеха.

В институте Гладков собрал первый состав своей труппы, ставшей прообразом «Магазина Фу» и «Деревни дураков», а уже в 1987 году артист регулярно выступал с группой «Магазин Фу» в Одесской государственной филармонии.

Первым проектом на телевидении в биографии Сергея Гладкова стало «Маски-шоу» — комедийный тележурнал в стиле немого кино.

Журнал видеокомиксов «Каламбур»

В середине 90-х в процессе объединения «Магазина Фу» и «Сладкой жизни» Стыцковского и Агопьяна образуется коллектив «Каламбур», который впоследствии завоюет популярность у многих жителей СНГ.

Журнал видеокомиксов «Каламбур» выходил с 1996 по 2001 год и стал одной из любимых передач россиян. В большинстве рубрик Гладков играл одного из главных персонажей — будь то Мужик из «Деревни дураков», Неудачник из «Бара Каламбур», Дранкель из «Железного капута» или Миссис Бурпул из «Крутого пике». Но Гладков не просто играл роли, он еще и разрабатывал сценарий рубрик и был звукорежиссером программы.

После «Каламбура»

После закрытия «Каламбура» Гладков продолжил карьеру звукорежиссера: имя актера можно было увидеть в титрах проектов «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и «Дружная семейка». А с 2003 года юморист писал сценарии для мультсериала «S.O.S», в героях которого угадываются Мужик и Морячок из «Каламбура».