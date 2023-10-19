$97.37+0.03102.91+0.15

Звезда «Деревни дураков»: лучшие образы актера Сергея Гладкова

Slide 1 of 10
Усатый мужичок из «Деревни дураков»
1/8
Усатый мужичок из «Деревни дураков» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»
Диспетчер в «Крутом пике»
2/8
Диспетчер в «Крутом пике» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»
Неудачник в «Баре Каламбур»
3/8
Неудачник в «Баре Каламбур» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»
Миссис Бурпл в «Крутом пике»
4/8
Миссис Бурпл в «Крутом пике» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Профессор филологии из «Нецензурщины»
5/8
Профессор филологии из «Нецензурщины» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»
Солдатик из «Нашего апперитивчика»
6/8
Солдатик из «Нашего апперитивчика» 
© Журнал видеокомиксов «Каламбур»
Сергей Гладков в жизни
7/8
Сергей Гладков в жизни 
© Kino-teatr.ru
Сергей Гладков в жизни
8/8
Сергей Гладков в жизни 
© Kino-teatr.ru

    Скончался актер Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу «Каламбур».

    Гладкову было 60 лет. Зрителям он запомнился как усатый мужичок из «Деревни дураков», диспетчер и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачник в «Баре Каламбур», Дранкель в «Железном капуте». Также Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

    Лучшие образы артиста журнала видеокомиксов «Каламбур» — в галерее «Рамблера»

    Кем был Сергей Гладков

    Сергей Игоревич Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Гладков всегда мечтал стать клоуном, но образование решил получить техническое — актер окончил факультет машиностроения и робототехники Одесского политеха.

    В институте Гладков собрал первый состав своей труппы, ставшей прообразом «Магазина Фу» и «Деревни дураков», а уже в 1987 году артист регулярно выступал с группой «Магазин Фу» в Одесской государственной филармонии.

    Первым проектом на телевидении в биографии Сергея Гладкова стало «Маски-шоу» — комедийный тележурнал в стиле немого кино.

    Журнал видеокомиксов «Каламбур»

    В середине 90-х в процессе объединения «Магазина Фу» и «Сладкой жизни» Стыцковского и Агопьяна образуется коллектив «Каламбур», который впоследствии завоюет популярность у многих жителей СНГ.

    Журнал видеокомиксов «Каламбур» выходил с 1996 по 2001 год и стал одной из любимых передач россиян. В большинстве рубрик Гладков играл одного из главных персонажей — будь то Мужик из «Деревни дураков», Неудачник из «Бара Каламбур», Дранкель из «Железного капута» или Миссис Бурпул из «Крутого пике». Но Гладков не просто играл роли, он еще и разрабатывал сценарий рубрик и был звукорежиссером программы.

    После «Каламбура»

    После закрытия «Каламбура» Гладков продолжил карьеру звукорежиссера: имя актера можно было увидеть в титрах проектов «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и «Дружная семейка». А с 2003 года юморист писал сценарии для мультсериала «S.O.S», в героях которого угадываются Мужик и Морячок из «Каламбура».

    У актера остались жена и двое детей.

    Рамблер: главные новости