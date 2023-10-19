Звезда «Наследников» пожаловался на обрушившуюся славу после 60 лет

"Я утратил свою анонимность и понял, насколько она важна для меня. Я никогда не испытывал ничего подобного: вы просите об успехе своей работы, получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями. Я всегда ценил свою частную жизнь, но с этим покончено", - пожаловался 77-летний актер.