Анна Хилькевич рассказала о новой роли в кино
Актриса Анна Хилькевич начала свою актёрскую карьеру в 17 лет с эпизодической роли в сериале «Адвокат». Хотя этот проект не принёс ей популярности, он предоставил ей ценный опыт. Вскоре после этого она сыграла в рейтинговом сериале «Барвиха», где среди её партнёров были Анна Михайловская и Равшана Куркова.
Как сообщает портал boda, этот сериал и его продолжение сделали начинающую актрису популярной, открыв для неё новые интересные возможности в карьере. Многим запомнилась Анна благодаря роли главной героини в сериале «Универ. Новая общага» на канале ТНТ. Однако Хилькевич чувствовала, что во всех своих проектах ей приходится играть милую и наивную девушку.
Недавно актриса объявила в своих социальных сетях, что отправляется на кастинг для новой роли, где сможет испытать себя в новом образе. Она участвовала в прослушивании для роли женщины с ярко выраженным феминистическим характером. Хилькевич выразила признательность режиссёрам за предоставленный ей шанс попробовать себя в новой роли.