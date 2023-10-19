Анна Хилькевич рассказала о новой роли в кино

Актриса Анна Хилькевич начала свою актёрскую карьеру в 17 лет с эпизодической роли в сериале «Адвокат». Хотя этот проект не принёс ей популярности, он предоставил ей ценный опыт. Вскоре после этого она сыграла в рейтинговом сериале «Барвиха», где среди её партнёров были Анна Михайловская и Равшана Куркова.

© Кадр из сериала «Универ. Новая общага»

Как сообщает портал boda, этот сериал и его продолжение сделали начинающую актрису популярной, открыв для неё новые интересные возможности в карьере. Многим запомнилась Анна благодаря роли главной героини в сериале «Универ. Новая общага» на канале ТНТ. Однако Хилькевич чувствовала, что во всех своих проектах ей приходится играть милую и наивную девушку.