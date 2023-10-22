Актеры, которые пострадали на съемочной площадке

Несчастные случаи на съемочной площадке не редкость, однако некоторые из них все же сильно сказываются на здоровье любимых актеров. Эффектные кадры порой можно достичь только ценой синяков и ушибов.

© Кадр из фильма "Ворон"

Над опасными сценами работает множество специалистов, которые стараются обеспечить безопасность актеров и наперед просчитать всевозможные риски. Однако далеко не всегда запланированный трюк идет по плану, из-за чего актеры становятся жертвами несчастного случая. “Рамблер” рассказывает о тех, кто покалечился во время съемок в кино.

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Ченнинг Татум

Он известен благодаря участию в съемках таких картин как “Шаг вперед” и “Супер Майк”. Серьезную травму Татум получил во время работы над фильмом “Охотник на лис”, когда играл своего персонажа Марка Шульца, талантливого борца и участника Олимпийских игр. Актер серьезно отнесся к своей роли и старался прочувствовать персонажа. Это привело к тому, что во время одной из напряженных сцен Татум разбил голову о настоящее зеркало. Однако рваные раны и море крови не были напрасными – именно этот дубль вошел в окончательную версию фильма.

Брэндон Ли

О трагической смерти этого актера, пожалуй, знают практически все. Погиб Брэндон Ли во время съемок фильма “Ворон”. По сюжету в актера должен был выстрелить партнер по съемкам, который играл роль злодея. Выстрел был произведен холостым патроном, который не должен был ранить Ли по-настоящему, но вместе с ним из дула вылетела заглушка, которая попала актеру в живот и застряла в позвоночнике. Смерть Ли наступила спустя двенадцать часов после несчастного случая. Сцена со смертельным ранением не вошла в итоговую версию фильма, ее пересняли с участием дублера. Фильм заинтересовал зрителей случившейся трагедией еще до выхода в прокат, и посмотреть на последние кадры скончавшегося актера пришли порядка двенадцати миллионов американцев.

Леонардо Ди Каприо

В далеком 2012 году Ди Каприо работал над картиной “Джанго освобожденный”, в которой сыграл роль жестокого плантатора. В одной из сцен он в ярости бьет кулаком по столу, ранит ладонь, но не выходит из образа. Зрители даже не догадывались, что сцена не постановочная и Лео действительно сильно поранил руку, причем так, что пришлось накладывать швы. Далее по сценарию герой Ди Каприо проводит рукой по лицу другого персонажа – кадр получился таким блестящим, что актеру аплодировала вся съемочная площадка. А Квентин Тарантино сказал, что дубль заворожил его, и сделал сцену частью фильма.

Шарлиз Терон