Секреты съемки Стэнли Кубрика
Кинокартины Кубрика ставят в тупик, удивляют и шокируют. Чего стоит только одна экранизация “Золотого апельсина”. Известный режиссер за годы своей карьеры смог создать неповторимый стиль.
“Рамблер” разобрался в секретах съемки Стэнли Кубрика.
Совмещение практических эффектов и новых технологий
Кубрик всегда старался удивлять зрителя. В фильмах жанра научной фантастики режиссер позаботился о 70-миллиметровой пленке для камеры. Помимо этого он сделал специальную центрифугу, создающую ощущение невесомости.
А вот в концовке “Космической Одиссеи” Кубрик воспользовался методом “щелевой фотографии”. Суть такой технологии проста: камера фокусируется на узкой щели, за которой в разные стороны двигаются изображения.
Перспектива в одну точку
Это, пожалуй, главный технический прием Кубрика. Он состоит в том, что камера стоит на уровне глаз и сфокусирована в удаленной точке на горизонте. Чем дальше находятся предметы от зрителя, тем меньше они становятся.
Кадр при этом выравнивался по центру, картинка остается полностью симметричной. Этот эффект создавал двоякое впечатление: с одной стороны сцена выглядит как идиллия, а с другой — возникает чувство необъяснимой тревоги.
Классическая музыка
Кубрик первым ввел в кинематограф классическую музыку. Сонаты Бетховена и Шуберта, сопровождающие жесткие сцены в “Заводном апельсине”, создают очень необычную атмосферу.
У зрителей возникает ощущение, что музыка руководит хореографией драк. Кубрик внедрил классическую музыку, самостоятельно, определив ее место в кино. Она необязательно должна сопровождать что-то великое и монументальное. Классическая музыка может и входить в диссонанс с происходящим в фильме.
Взгляд в камеру
Герои фильмов Кубрика создают напряжение одним лишь взглядом в камеру. При этом они чаще всего молчат. Такой прием будто бы стирает границу между реальностью и кино, приближая к нам героев. Под их взглядами зрителям становится неловко, они чувствуют напряжение и давление. Именно такого эффекта и добивался Кубрик.