Секреты съемки Стэнли Кубрика

Кинокартины Кубрика ставят в тупик, удивляют и шокируют. Чего стоит только одна экранизация “Золотого апельсина”. Известный режиссер за годы своей карьеры смог создать неповторимый стиль.

© Кадр из фильма "2001 год: Космическая одиссея"

“Рамблер” разобрался в секретах съемки Стэнли Кубрика.

Совмещение практических эффектов и новых технологий

Кубрик всегда старался удивлять зрителя. В фильмах жанра научной фантастики режиссер позаботился о 70-миллиметровой пленке для камеры. Помимо этого он сделал специальную центрифугу, создающую ощущение невесомости.

А вот в концовке “Космической Одиссеи” Кубрик воспользовался методом “щелевой фотографии”. Суть такой технологии проста: камера фокусируется на узкой щели, за которой в разные стороны двигаются изображения.

Перспектива в одну точку

Это, пожалуй, главный технический прием Кубрика. Он состоит в том, что камера стоит на уровне глаз и сфокусирована в удаленной точке на горизонте. Чем дальше находятся предметы от зрителя, тем меньше они становятся.

Кадр при этом выравнивался по центру, картинка остается полностью симметричной. Этот эффект создавал двоякое впечатление: с одной стороны сцена выглядит как идиллия, а с другой — возникает чувство необъяснимой тревоги.

Классическая музыка

Кубрик первым ввел в кинематограф классическую музыку. Сонаты Бетховена и Шуберта, сопровождающие жесткие сцены в “Заводном апельсине”, создают очень необычную атмосферу.

У зрителей возникает ощущение, что музыка руководит хореографией драк. Кубрик внедрил классическую музыку, самостоятельно, определив ее место в кино. Она необязательно должна сопровождать что-то великое и монументальное. Классическая музыка может и входить в диссонанс с происходящим в фильме.

Взгляд в камеру