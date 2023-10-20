"Кино всегда занимает первое место". Юная актриса — о работе

22 октября состоится премьера нового сериала «Сны Алисы», в котором юная актриса Алиса Руденко сыграла одну из ярких ролей. За год восьмилетняя артистка успела сняться в шести нашумевших проектах, чему могут позавидовать даже именитые звезды кино.

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Юная актриса поделилась с «Вечерней Москвой» своими секретами успеха и планами на будущее.

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— Алиса, совсем скоро состоится премьера сериала «Сны Алисы». Расскажи, как проходили съемки.

— Несмотря на то что это мрачный триллер с серой картинкой, на съемках было легко и весело. Во-первых, мне понравилась локация. Съемки проходили в Костомукше, и в кадре город выглядит депрессивно, но на самом деле это очень живописное место. Поскольку в сериале много спецэффектов и экшен-сцен, очень увлекательно было наблюдать за тем, как применяют разные интересные технологии. Я узнала очень много нового о том, как делается кино, даже заинтересовалась технической стороной процесса.

Вечерняя Москва

Вечерняя Москва

— Сейчас ты работаешь в проекте, съемки которого проходят в Питере. Тебе часто приходится ездить по разным городам...

— Да, очень часто. Летом одновременно я снималась в трех городах и приходилось очень много и часто переезжать. Совсем недавно была смена в Новороссийске, куда добраться совсем не просто, на следующий день — в Петербурге, а потом в Москве. Я очень полюбила Питер. Даже сказала родителям, что хочу там жить.

— Для ребенка у тебя достаточно плотный график съемок, помимо этого, ты увлекаешься танцами, записываешь песни и многое другое. Как ты все успеваешь?

— Я не замечаю, как пролетают часы на съемочной площадке, настолько это увлекательный процесс. А совмещать все с учебой и дополнительными занятиями мне помогают родители. Моя семья для меня — группа поддержки. Мама, например, когда наступает период плотных съемок, берет на себя организацию онлайн-занятий. Она следит за моим расписанием и находит самые эффективные способы управлять временем. Папа помогает организовать и распределить все прослушивания, заполнить свободные часы танцами и музыкой.

Вечерняя Москва

— А что тебе больше по душе: кино, танцы или музыка?

— Кино на первом месте! Свою страсть к актерскому мастерству я осознала, когда мне было пять, и с тех пор эта страсть только усилилась. Я всегда любила воплощать разные роли в представлениях в садике и устраивала собственные спектакли дома. Благодаря поддержке моей мамы, которая сразу же согласилась отвести меня на киностудию, я смогла воплотить свою мечту. Музыка и танцы меня тоже радуют, но это только хобби.

— В сентябре 2022 года ты выпустила свою дебютную песню «Куколка Лол». А сейчас их у тебя уже три. Планируешь ли еще выпускать песни и кто помогает работать над вашим репертуаром?

— Профессионалы своего дела! Я сотрудничаю с музыкантами на студии, которым доверяю, но я всегда принимаю активное участие в работе над материалом. Иногда советуюсь с родителями, если не могу выбрать из нескольких вариантов музыки или текста, а рождается все импровизационным путем в компании с музыкантами. Буду и дальше работать в этом направлении.

— В твоей фильмографии немало работ: «Балет», «Ухожу красиво», «Первый класс» и другие. Ты можешь сказать, участие в каком проекте особенно ценно и почему?

— Каждое съемочное место становится моим вторым домом, а команда — второй семьей. Один из проектов, который особенно дорог моему сердцу, — это сериал «Первый класс». Съемки не только дали мне возможность раскрыться с новой стороны в качестве актрисы, но и подарили несколько новых друзей.

— Ты уже успела поработать со многими известными артистами. С кем еще мечтаешь сыграть?

— Вместе с Витой Корниенко. Мы почти ровесники, и она уже делает большие успехи в профессии, снимается в очень крутых проектах, в том числе в главных ролях. Недавно видела с ней классный фильм «Лед-2» и поняла, что она хороший пример для подражания, я уверена, что смогла бы многому у нее поучиться. Кроме того, мне кажется, что она очень веселая и добрая, так что мы могли бы с ней даже подружиться.

— Быть юной актрисой на площадке труднее, чем состоявшимся артистом? Или, может, наоборот, балуют, чаще обращают внимание?

— Требования к юным актерам такие же, как и к взрослым. Иногда режиссеры ожидают от молодых актеров даже большего профессионализма и преданности работе, чем от взрослых коллег. Манера общения может быть более мягкой, но, возможно, это связано с тем, что я хорошо справляюсь с поставленной задачей. Наверное, если у артиста что-то не получается, он ленится или спорит с режиссером, можно нарваться и на жесткие выражения в любом возрасте, но я пока с этим не сталкивалась. Я всегда стараюсь быть ответственной и профессиональной.

— А каких героев ты бы хотела воплотить как актриса?

— Я бы с удовольствием приняла участие в мистическом или фантастическом фильме! Мне очень нравится погружаться в необычные и загадочные истории, и я люблю экспериментировать.

Моя мечта — сыграть девочку, которая обладает суперспособностями. Многие люди любят помечтать о том, что бы они сделали, получив возможность стать невидимыми или телепортироваться в любое место. Такая роль дала бы мне возможность воплотить на экране мои фантазии. Круто, если бы это был полноценный супергеройский фильм с приключениями и трюками.

Вечерняя Москва

— А друзья, товарищи, одноклассники не завидуют твоему успеху?

— Никогда не замечала зависти. Друзья и одноклассники интересуются, смотрят мои фильмы, слушают песни и радуются моим успехам. Может, мне просто повезло, а может, дело в том, что сейчас так много молодых знаменитостей, что это уже не такая завидная редкость.

— Многие ребята в твоем возрасте мечтают стать знаменитыми, а ты уже многого добилась. Если бы не актерская деятельность, кем бы мечтала стать, когда вырастешь?

— Как я уже сказала, с профессией я определилась довольно рано и даже не помню, мечтала ли я о чем-нибудь до этого. Сейчас я вижу себя только актрисой и не думаю, что мое желание изменится, но если пофантазировать, то в любом случае это было бы что-то связанное со сценой. Учитывая свои хобби, я бы наверняка решила стать певицей или танцовщицей.

Сюжет

Сюжет сериала «Сны Алисы» разворачивается в маленьком северном городке с секретным военным объектом неподалеку.

Там живет девочка Алиса. У нее проблемы с матерью и в школе, а еще ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее.

Досье

Алиса Руденко родилась в Москве 27 февраля 2015 года. За плечами девочки остались центр художественной гимнастики № 1, центр профессиональной хореографической подготовки DA Ballet, актерская школа «Талантино», тренинг-студия кино «Актер» и «Непоседы».

В 2020-м юная москвичка пошла в первый класс Кембриджской международной школы. С 2022 года активно принимает участие в съемках.

Даже припеваючи

В числе многочисленных увлечений Алисы особое место занимает музыка. В сентябре 2022-го под творческим псевдонимом Alisa Rud она выпустила дебютную песню «Куколка Лол», в феврале 2023-го порадовала треком «Тип Топ», а в июне познакомила слушателей с летними «Каникулами».

Сыграла Ардову

В кинематографе Алиса начала свой путь, превращаясь в известную российскую актрису Анну Ардову (известную по главной роли в комедии «Одна за всех») в детстве, в документальном фильме «Анна Ардова. Маленькие пьесы».

На сцене с четырех

Выходить на большую сцену Алиса Руденко стала в раннем возрасте. Так, в 2019 году, в возрасте почти пяти лет, юная актриса сыграла Мышонка в балете «Щелкунчик» на сцене центра исполнительских искусств Broward Center for the Performing Arts в штате Флорида, США.

А на следующий год предстала в образе Принцессы на горошине в «Сказках Андерсена». Спектакль поставили в мастерской балета Егора Симачева.

Как мама

С детства Алиса интересуется балетом. Она посещала тренировки и даже мечтала стать примой-балериной Большого театра.

Юной актрисе также полюбились такие постановки, как «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Золушка» и другие. К слову, мама Алисы Ирина Руденко успешно занималась танцами и балетом и даже участвовала в антрепризе «Трилогия любви».

Могу и на французском