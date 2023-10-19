Джеймс Франко сыграет моряка ВМС США в суровой драме «Эй, Джо»

Джеймс Франко взял на себя роль моряка ВМС США в новой итальянской драме «Эй, Джо». Этот проект под режиссурой Клаудио Джованнеси, известного своей работой над сериалами «Гоморра» и «Пираньи», находится в стадии съемок в итальянском портовом городе на юге страны, передаёт boda.

© Кадр из фильма

Интересно, что Джеймс Франко вернулся к актерской деятельности за пределами США после судебного процесса в 2019 году. В то время его обвиняли в сексуальных домогательствах женщин, которые учились на его актерских курсах. Скандал временно приостановил его кинокарьеру, но теперь актер снова на большом экране.

В фильме «Эй, Джо» Джеймс Франко играет Дина Барри, американского моряка, который после окончания Второй мировой войны приезжает в разрушенный Неаполь. Здесь он встречает местную женщину по имени Люсия и влюбляется в нее. Однако обстоятельства вынуждают его вернуться в США, оставив Люсию одинокой и беременной. Позже он возвращается в Неаполь, чтобы найти ее и ее сына Энцо, и сталкивается с неожиданными трудностями, которые приводят к захватывающему финалу.

Сценарий для фильма «Эй, Джо» написан Клаудио Джованнеси и известным неаполитанским сценаристом Маурицио Брауччи, который ранее сотрудничал с Джованнеси при создании «Пираний». Фильм также собрал в своем актерском составе Франческо Ди Наполи, Джулию Эрколини, Аниелло Арену и Франческу Монтуори.