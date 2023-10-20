Актриса Моника Беллуччи впервые появилась на публике с Тимом Бертоном
Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые вышли в свет после подтверждения романа. Об этом сообщает Daily Mail.
Беллуччи и Бертон посетили 18-й Римский кинофестиваль, где позировали вместе на красной дорожке. Актриса пришла на мероприятие в сером облегающем платье. В качестве украшений она выбрала маленькую сумку, подходящую по цвету к наряду, и серебряное колье. Режиссер надел на фестиваль полностью черный костюм.
Беллуччи и Бертон обнимались и держались за руки для папарацци.
Впервые об отношениях Моники Беллуччи и Тима Бертона заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка призналась, что любит кинематографиста.
До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.
Ранее дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке.