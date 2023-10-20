Актриса Моника Беллуччи впервые появилась на публике с Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые вышли в свет после подтверждения романа. Об этом сообщает Daily Mail.

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Беллуччи и Бертон посетили 18-й Римский кинофестиваль, где позировали вместе на красной дорожке. Актриса пришла на мероприятие в сером облегающем платье. В качестве украшений она выбрала маленькую сумку, подходящую по цвету к наряду, и серебряное колье. Режиссер надел на фестиваль полностью черный костюм.

Беллуччи и Бертон обнимались и держались за руки для папарацци.

Впервые об отношениях Моники Беллуччи и Тима Бертона заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка призналась, что любит кинематографиста.

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.