Как Баталов чуть не лишился жизни из-за фильма «Москва слезам не верит»

Съемки в фильме «Москва слезам не верит» едва не стоили жизни актеру Алексею Баталову. Во время драки он получил сильный удар в кадык от неквалифицированного каскадера.Знаменитая роль Гоги в фильме «Москва слезам не верит» едва не стоила жизни актеру Алексею Баталову. Как вспоминают члены съемочной группы, во время сцены драки он получил сильный удар в кадык от неквалифицированного каскадера, сообщает «Петербург2».

© ЧП Столица

Изначально Баталов не хотел сниматься в этом фильме, считая его очередным проходным кино. Но режиссер Владимир Меньшов сумел его уговорить. Во время съемок одной из сцен актер получил удар от самбиста, который не рассчитал силу. Баталов начал задыхаться, ему срочно вызвали «скорую».

К счастью, актер смог достаточно быстро вернуться к съемкам. Роль Гоги стала одной из лучших в его карьере. Сам Баталов был благодарен Меньшову за это кино, хоть никто и не ожидал, что фильм станет настолько культовым.