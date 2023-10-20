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Вигго Мортенсену — 65: необычные факты об исполнителе роли Арагорна

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© legion-media.ru
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© Кадр из фильма «Капитан Фантастик»
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© Кадр из фильма «Зеленая книга»
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© Кадр из фильма «Властелин колец»

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© Кадр из фильма «Порок на экспорт»
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© globallookpress.com
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© globallookpress.com
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© Соцсети

    20 октября американскому актеру Вигго Мортенсену исполняется 65 лет. О жизни, карьере и семье артиста — в материале "Рамблер".

    Вигго Питер Мортенсен родился в 1958 г. на Манхэттене (г. Нью-Йорк), его отец — датчанин, а мать — американка. В раннем детстве он много путешествовал с семьей и провел несколько лет в Венесуэле, Аргентине и Дании, после чего вернулся в Нью-Йорк, где учился в Университете Святого Лоуренса.

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    Благодаря частым передвижениям в детстве Мортенсен — полиглот. Он свободно владеет английским, испанским, датским и французским языками, хорошо знает итальянский, норвежский и шведский.

    Это объясняет и тот факт, что до начала карьеры актера Мортенсен работал переводчиком. Например, на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсид Вигго был переводчиком шведской команды по хоккею.

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    У Мортенсена уйма увлечений — от живописи до спорта. Актер рисует картины-абстракции, пишет стихи и рассказы, сочиняет музыку, делает фотоснимки на свою пленочную камеру и даже ищет новые литературные таланты и публикует работы молодых авторов в своем издательстве.

    Для меня игра в кино — это целая вселенная. Это и фотография, и живопись, и дизайн, и аспект совместной работы — все это интересно. Но я думаю, что, возможно, потому что я занимаюсь другими вещами, которые значат для меня не меньше, чем актерская игра, это снимает с меня некоторую нагрузку.
    Так что это не конец света, если я не могу получить работу в кино или если фильм не удался, хотя мне и не нравится, когда такое случается. Есть много других вещей, которые я люблю.

    — Вигго Мортенсен

    Любимый спортивный клуб Мортенсена — футбольная команда "Сан-Лоренсо де Альмагро" из Буэнос-Айреса. Актер также любит хоккей и бейсбол.

    Вигго Мортенсен обожает лошадей и все, что с ними связано. Артист сам выполнял все трюки с лошадьми в фильмах "Властелин колец" и "Идальго", а после съемок выкупил этих животных.

    Кстати, о "Властелине колец". Хоть это и картина, после которой Мортенсен обрел мировую славу, актер изначально не планировал в нем сниматься, поскольку хотел провести больше времени со своим ребенком. Но именно сын Вигго Генри и посоветовал отцу сыграть роль Арагорна, потому что обожал романы Толкина о Средиземье.

    Генри пошел по стопам отца — он пишет сценарии и снимается в кино.

    Кроме актерской игры Мортенсену интересна и работа режиссера. Его дебютным фильмом стала драма "Падение" об отношениях сына и его отца с деменцией, вдохновленная личной историей актера — его отец, мать, бабушки и дедушки страдали от этого заболевания. Также Вигго сам написал саундтрек к этому фильму.

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