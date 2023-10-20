Ирина Горбачева в шоу «ОК на связи!»: «Я влюбилась в Мишу Тройника»

Актеры Ирина Горбачева и Михаил Тройник стали гостями нового сезона шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники. В интервью они рассказали о совместной работе в фильме «Папаша в бегах»: почему Ирина согласилась на эту роль, как Михаил уступил ей свой вагончик и в чем специфика съемок в Тюмени.

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Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в Одноклассниках.

Расшифровка ярких моментов эфира:

О комедии «Папаша в бегах», где Ирина и Михаил сыграли супругов, в кино — с 16 ноября.

— Это история про обыкновенного мужика, парня Толю, который узнает, что его жена беременна и уже собирается рожать. И он не готов принять на себя ответственность отца и сбегает. <...> Или фильм гораздо глубже?

— Гораздо-гораздо глубже, потому что в этом фильме, во-первых, самые глубокие глаза, которые я видела на свете у артиста [смотрит на Михаила Тройника].

— Расскажите, как вообще ваш актерский тандем сложился? Как попал в руки сценарий?

— Мне сказали, что в этой комедии будет сниматься Миша Тройник. Я, даже не читая сценария, просто говорю: «Нет! Ни за что».

— Вы же [с ним] впервые в «Чиках» сыграли?

— Да, абсолютно верно. И мне этого хватило. Все сейчас думают я имею в виду, что мне хватило этого позарез, что мне тяжело было с Мишей. Нет. Мне хватило этого, потому что я настолько влюбилась в Мишу, в его талант, в его актерские способности. Настолько мне Миша понравился, с ним играть [понравилось], что я такая: «Ну если я еще раз с ним сыграю, то я захочу во всех фильмах, где Миша, сниматься».

— Будешь бегать [за ним], сталкерить его?

— Да, буду бегать и говорить: «Пожалуйста, возьмите меня хотя бы на эпизод».

— Есть ли у вас истории, связанные с вашими фамилиями?

— У меня смешных юморесок было множество. Потому, что, конечно, же, меня все время спрашивают: «А вы что, внучка Горбачева?». Я говорю: «Да». А прикол-то в чем — я же действительно внучка Горбачева, мой дедушка был Игорь Горбачев.

— Вы часто ходите на свидания? Когда вы были на нем последний раз?

— Я на свидании была последний раз две недели назад. Три даже. Это было свидание вслепую. <...> Он не знал меня, он иностранец. Нам организовали свидание. Оно было неудачным. Потому что он любит блондинок, оказалось, и пиво. А я, как ты видишь, не пиво. (смеется) Я шампанское.

Михаил Тройник

О съемках фильма «Папаша в бегах».

— У нас было два вагончика в Тюмени для актеров. Фильм небольшой. Один [вагончик] похуже, другой получше. Я был всегда в котором получше. И вдруг мне ассистент по актерам говорит: «Миш, ты не можешь переселиться пока в тот? Сейчас приедет Ирина». Вот, собственно говоря, я переселился, выхожу из этого вагончика и встретил так Иру, прямо в Тюмени.

— Есть ли у вас истории, связанные с вашими фамилиями?

— Мне говорили, конечно, где тройник — в смысле, где удлинитель. Я так и говорил: «Я вот здесь стою». Такое в детстве было часто. Когда был в детских лагерях, мы играли в приставку, всегда кто-то заходил и говорил: «Где тройник?». Я говорил: «Я здесь». Мне говорили: «Хватит прикалываться». (смеется) Это не было приколом. И тот человек негодовал, и я напрягался. Я говорил: «Я действительно Тройник».

— Спортзал сколько раз в неделю?

— Ну, раза три.

– [Уточняет Ирина] спорт у тебя раза три в неделю?

— Меньше, конечно. У меня сейчас был выпуск спектакля в театре Наций. И всегда когда у меня выпуск спектакля, я не ем, я не сплю, метаболизм нарушается. Это очень сложный для меня процесс.

Я просто стараюсь минимизировать все это дело, но без какого-то фанатизма. У меня, к сожалению, не получается [как у Ирины] — кокосовая вода, петрушка, клетчатка. Я не могу это все в систему ввести.

Я понимаю, что важно каждый раз себя отслеживать. И минимизировать. Это самое трудное.

— Какое твое любимое блюдо?

— В последнее время я очень люблю есть супы. Не знаю почему. Борщ, куриный бульон. У меня очень простая еда. Гречка…

— То есть ты не гурман?