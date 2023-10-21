«Съедят с потрохами»: Никита Волков высказался о сравнениях с Серканом Болатом

Пользователи социальных сетей возмутились выбором актера Никиты Волкова на роль российского Серкана Болата в адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Он уверяет, что его это не волнует, прекращать участие в съемках он не планирует.

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— Если ты допускаешь сомнения в том, что делаешь, — тебя съедят с потрохами! Нужно приходить заряженным, уверенным. Меня это веселит, — заявил он в шоу «Кино в деталях».

Режиссер будущего сериала Всеволод Аравин также доволен выбором актера на главную роль. Волкова он описал как великолепного, техничного и умного артиста.

По мнению директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, никто другой не справится с ролью лучше, чем Волков.

— Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана, — приводит StarHit слова Канделаки.