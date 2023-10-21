«Съедят с потрохами»: Никита Волков высказался о сравнениях с Серканом Болатом
Пользователи социальных сетей возмутились выбором актера Никиты Волкова на роль российского Серкана Болата в адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Он уверяет, что его это не волнует, прекращать участие в съемках он не планирует.
— Если ты допускаешь сомнения в том, что делаешь, — тебя съедят с потрохами! Нужно приходить заряженным, уверенным. Меня это веселит, — заявил он в шоу «Кино в деталях».
Режиссер будущего сериала Всеволод Аравин также доволен выбором актера на главную роль. Волкова он описал как великолепного, техничного и умного артиста.
По мнению директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, никто другой не справится с ролью лучше, чем Волков.
— Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана, — приводит StarHit слова Канделаки.
В мае в РФ начали снимать ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли исполняют Никита Волков и Лиана Гриба. Что известно об отечественной адаптации и смогут ли российские актеры затмить турецких коллег — в материале «Вечерней Москвы».