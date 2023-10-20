Как Вигго Мортенсен стал звездой и почему у него все еще нет "Оскара"

Вигго Мортенсен — один из главных трудоголиков Голливуда. Он пришел в кино, когда ему было 26, и за 40 лет карьеры снялся почти в 80 фильмах. Всемирную известность актеру принесла трилогия "Властелин колец", где он играл вождя Арагорна — так увлеченно, что прямо во время съемок сломал палец, едва не лишился зуба и выучил эльфийский язык. Мортенсен — полиглот, он пишет музыку и стихи, занимается режиссурой. Рассказываем, каким был путь этого голливудского самурая, и пытаемся понять, доберется ли он до цели — заветной статуэтки "Оскар".

© Кадр из фильма "Властелин колец"

Вигго Мортенсен родился в 1958 году в Нью-Йорке, но большую часть детства провел в разъездах. Вместе с семьей он жил в Венесуэле, затем в Дании, а после в Аргентине, где его отец управлял птицеводческими фермами и ранчо. На родину Мортенсен вернулся уже подростком, когда его родители решили развестись. В старших классах Вигго играл в теннис, был капитаном команды по плаванию, а еще увлекался фотосъемкой.

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"Я беспокоился о том, чтобы моя камера всегда была при мне. Все делалось экспромтом. Казалось, что вокруг постоянно что-то происходит, я могу это заснять", — вспоминал он в своей книге Recent Forgeries ("Современные подделки").

Кроме того, за годы путешествий Вигго выучил несколько иностранных языков, лучше всего ему дался испанский. Никто из его семьи не был связан с искусством, поэтому поначалу Мортенсен и не думал об актерской профессии: окончив школу, он поступил в университет, где погрузился в испанистику и изучение политики.

Получив диплом бакалавра, Вигго уехал в Европу. Там он искал себя — жил в Испании, Дании, Англии, подрабатывал официантом, водителем грузовика и продавцом цветов. В 24 года Мортенсен понял, что хочет связать свою жизнь с кино, вернулся в США и поступил в актерскую мастерскую Уоррена Робертсона.

Добрый злодей

Спустя два года Вигго Мортенсен дебютировал в драме Питера Уира "Свидетель". Главную роль играл Харрисон Форд, картина получила две премии "Оскар", правда карьере Мортенсена это мало помогло, ведь он сам появился только в эпизодах и даже без текста. В течение нескольких лет актеру давали роли в основном в проходных проектах. Удача улыбнулась в 1990-м, на Каннском фестивале показали мрачный и психоделический триллер "Отражающая кожа" (реж. Филип Ридли). Вигго сыграл в картине одного из центральных персонажей — молодого человека Кэмерона, вернувшегося с войны, сломленного и облученного радиацией.

После премьеры на Мортенсена обратили внимание, при этом ему вновь предлагали сыграть либо героев тяжелой судьбы, либо плохих парней. Шон Пенн в своем режиссерском дебюте "Индеец-беглец" (1991) доверил Вигго главную роль — бывшего преступника. В триллере Брайана Де Пальмы "ПутьКарлито" (1993) актер перевоплотился в покалеченного гангстера (сцена была небольшой, зато сыгранной вместе с Аль Пачино). К середине 1990-х Мортенсен снялся еще в нескольких криминальных фильмах, боевиках и даже сыграл Люцифера в хорроре "Пророчество" (1995). При этом в реальной жизни Вигго сильно отличался от своих персонажей — он был скромным и добродушным, писал стихи, избегал скандалов.

Постепенно в его фильмографии стали появляться романтические персонажи: поклонник главной героини в костюмной драме "Портрет леди" (1996, реж. Джейн Кэмпион), художник-обольститель в "Идеальном убийстве" (1998, реж. Эндрю Дэвис), влюбленный продавец блузок и виновник курортного романа в "Прогулке по Луне" (1999, реж. Тони Голдуин). Самым ярким фильмом конца 1990-х для Мортенсена стала картина "Солдат Джейн" (1997) Ридли Скотта, где он сыграл командира героини Деми Мур.

В мире хоббитов

Всемирная любовь и популярность пришли к Вигго Мортенсену с началом нового века, когда актеру было за 40. В 2001 году вышел фильм Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца", где Вигго сыграл Арагорна — загадочного следопыта и вождя, который помогает хоббитам уничтожить кольцо всевластия и остановить зло. Причем изначально в этой роли должен был сниматься ирландец Стюарт Таунсенд — проект был уже запущен, актер репетировал на съемочной площадке, но внезапно Джексон решил заменить его на кого-нибудь постарше и пригласил Мортенсена.

На съемках Вигго выкладывался по полной: чтобы вжиться в образ, он учил эльфийский язык, придуманный Толкином, занимался верховой ездой, фехтованием, сам выполнял все трюки и даже получил несколько травм. В одной из драк ему на самом деле выбили часть зуба. Еще в картине есть сцена, где Арагорн ударяет по шлему ногой и с криком падает на колени — отчаяние Вигго на этих кадрах не изображал: он настолько сильно пнул реквизит, что сломал себе палец прямо во время дубля.

После премьеры фильм моментально стал любимым у миллионов зрителей и получил множество призов, среди них четыре премии "Оскар" и пять — BAFTA. В 2002-м и 2003-м вышли следующие части "Властелина колец" — "Две крепости" и "Возвращение короля". Cиквелам не всегда удается повторить успех первой картины, но Питер Джексон и его команда превзошли сами себя. Фильм "Возвращение короля" был признан лучшим на "Оскаре" и забрал 11 статуэток. При этом Вигго Мортенсен два года подряд получал первые в своей карьере персональные номинации как лучший актер (на премии "Сатурн").

Хорошо забытое старое

Благодаря роли Арагорна за Мортенсеном плотно закрепился образ благородного воина, потомка королей, искателя правды. На этой волне он вновь сыграл смелого и мужественного героя в вестерне Джо Джонстона "Идальго" (2004). Картина о наезднике, который рискует жизнью на скачках в аравийской пустыне, не собрала наград, но полюбилась многим зрителям. Судя по тому, что после съемок актер приобрел коня, с которым работал на площадке, проект понравился и ему. Однако неожиданно он решил вернуться к своему старому амплуа.

В середине нулевых Вигго Мортенсен снялся в двух криминальных драмах Дэвида Кроненберга. В "Оправданной жестокости" (2005) он сыграл примерного семьянина, у которого, как выясняется, немало скелетов в шкафу. Триумфальным для Вигго стал второй фильм — "Порок на экспорт" (2007), гдеон появился в роли Николая Лужина, татуированного и таинственного члена русской мафиозной группировки в Лондоне. Мортенсен вновь обстоятельно подошел к работе — несколько недель он инкогнито провел в России, побывал в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, наблюдал за людьми, прислушивался к речи. В фильме его герой периодически говорит по-русски. Будучи полиглотом (Вигго знает шесть языков, не считая эльфийского), актер отнесся к тексту особенно серьезно: в одном из интервью он рассказал, что репетировал не только с переводчиком, но даже встречался с уголовниками, чтобы перенять их манеру общения. За эту роль актера впервые номинировали на "Оскар" и на "Золотой глобус".

Спустя несколько лет Мортенсен и Кроненберг вновь поработали вместе, на этот раз обошлось без криминала: в 2011-м вышел фильм "Опасный метод", где Вигго сыграл "отца психоанализа" Зигмунда Фрейда. Вместе с ним в главных ролях снялись Майкл Фассбендер и Кира Найтли, фильм номинировался на главную награду Венецианского фестиваля, однако призов не получил и собрал смешанные отзывы.

В шаге от "Оскара"

В 2010-х проекты с участием Вигго Мортенсена выходили ежегодно, но по-настоящему успешными для актера стали два проекта. Первый из них — трагикомедия Мэтта Росса "Капитан Фантастик". Мортенсен сыграл чудаковатого отца, который в одиночку в лесу воспитывает шестерых детей. Методы у него необычные, поэтому ребята не только умеют охотиться, но и разбираются в физике и философии, говорят на иностранных языках, а их главный семейный праздник — день рождения лингвиста Ноама Хомского. Однажды обстоятельства вынуждают их познакомиться с цивилизацией. Картина собрала хорошие отзывы и вновь принесла Мортенсену номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Еще более нашумевшим оказался второй фильм — "Зеленая книга" (2018) Питера Фаррелли. В основу сценария легла реальная история о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли (Махершала Али) по южным штатам Америки. На протяжении всего пути его сопровождает водитель (а по совместительству телохранитель), бывший вышибала Тони Валлелонга, которого и сыграл Мортенсен. Они — герои из разных миров, но постепенно между ними возникает дружба. Картина взяла главный приз на "Оскаре" и множество наград на других смотрах.

В отличие от своего напарника заветную статуэтку Мортенсен персонально так и не получил. Хотя роль Тони стоила ему усилий — сперва он отказывался от нее (боялся играть американца итальянского происхождения, "когда есть столько прекрасных италоамериканских актеров"), затем много общался с родственниками Валлелонги, ради образа специально поправился почти на 20 кг. Из наград актер получил только премию Национального совета кинокритиков США.

В последние годы Вигго относится к проектам особо избирательно и снимается реже, чем раньше. К тому же актер занялся режиссурой: в 2020-м вышел его дебютный фильм "Падение" — драма о том, как стареющий отец переезжает в дом сына, где герои сталкиваются со старыми и новыми конфликтами. Мортенсен признавался, что некоторые события из картины навеяны его личными воспоминаниями. Он сам написал сценарий, а еще выступил как композитор, исполнитель главной роли и один из продюсеров проекта. "Падение" признали лучшим фильмом на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В сентябре этого года состоялась премьера второй режиссерской работы Мортенсена — "Мертвые не причиняют боли". Драма разворачивается в Сан-Франциско 1860-х годов: по сюжету франкоканадка Вивьен влюбляется в датского эмигранта Хольгера, однако их планы разрушает Гражданская война. Главную роль сыграла Вики Крипс ("Призрачная нить"), в роли ее возлюбленного появился сам режиссер. Картина была показана на кинофестивале в Торонто и получила довольно высокие отзывы.