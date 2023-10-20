Лучшие роли Майкла Кейна

Актер Майкл Кейн объявил о том, что завершает свою карьеру в кино. За более чем 70 лет Кейн успел сняться в 160 фильмах, получить два "Оскара" и три "Золотых глобуса" и даже получил титул рыцаря Британской империи.

© Кадр из фильма "Молодость"

Вспоминаем лучшие роли великого британского актера в материале "Рамблер".

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“Ханна и ее сестры”, 1986

Кадр из фильма “Ханна и ее сестры”

Шедевр Вуди Аллена, снятый в середине карьеры режиссера, рассказывает о жизни Ханны и двух ее сестер, Ли и Холли, на протяжении двух лет. В свое время этот фильм стал самым кассовым фильмом Аллена. Кроме того, он получил три премии "Оскар" — за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана и лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Кейн. Персонаж актера — мужчина по имени Эллиот, муж Ханны, сбежавший из дома ради романа с ее сестрой Ли.

“Темный рыцарь”, 2008

Кадр из фильма “Темный рыцарь”

Кейн начал свое долгое сотрудничество с Кристофером Ноланом с фильма "Бэтмен: Начало" (2005), в котором он вошел в отполированные ботинки верного дворецкого Альфреда (Кристиан Бэйл), мстителя-миллионера Брюса Уэйна. Актер вернулся в два сиквела фильма — "Темный рыцарь" (2008) и "Восстание Темного рыцаря" (2012). В каждом из них Кейн привносит серьезность и эмоциональный резонанс в роль отца осиротевшего героя, чье желание защитить юношу вступает в противоречие с решением Уэйна выступить в роли спасителя Готэм-Cити. А его лучшая сцена — самая знаковая: монолог, заканчивающийся знаменитым "Эти люди мечтают видеть мир в огне".

“Правила виноделов”, 1999

Кадр из фильма “Правила виноделов”

Майкл Кейн получил свой второй "Оскар" за фильм "Правила виноделов", в котором он играет доктора-наставника сироты по имени Гомер, который мечтает стать врачом. Фильм охватывает значительный период времени, начиная с 1920-х годов и заканчивая периодом после Второй мировой войны, и в основном представляет собой историю взросления Гомера (Тоби Магуайр).

“Молодость”, 2015

Кадр из фильма “Молодость”

В этом фильме итальянца Паоло Соррентино Кейн играет роль отставного дирижера, отдыхающего в Альпах со своей дочерью (Рэйчел Вайс) и лучшим другом (Харви Кейтель), немолодым кинорежиссером. Находясь на роскошном курорте, он получает приглашение от королевы Елизаветы II исполнить одну из своих знаменитых симфоний на дне рождения принца Филиппа, но отказывается по личным причинам.

“Человек, который хотел быть королем”, 1975

Кадр из фильма “Человек, который хотел быть королем”