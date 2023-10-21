Умерла актриса из "Шерлока" и "Красавицы и чудовища" Хейдн Гуинн

20 октября в Эссексе скончалась Хейдн Гуинн, английская актриса театра, кино и ТВ и певица.

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Гуинн была сценической партнершей Кевина Спейси в театре The Old Vic, где они показывали шекспировского "Ричарда III", сыграла Маргарет Тэтчер в "Аудитории" и мисс Уэнсслес в сериале с Камбербэтчем "Шерлок".

Всего на экранном счету актрисы с момента дебюта в середине 80-х - не менее восьми десятков проектов: "Пуаро Агаты Кристи", "Рим", "Смерть в раю", "Улица потрошителя", "Отец Браун", "Красавица и чудовище" 2017-го, "Корона", "Чисто английское убийство".

Об уходе актрисы, в том числе номинированной на премию BAFTA, сообщили только что британские СМИ со ссылкой на ее агента.