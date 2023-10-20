Проклова призналась, что не смотрела большинство фильмов, в которых играла

Заслуженная артистка РФ Елена Проклова заявила, что очень часто у неё просто нет времени на просмотр фильмов с её участием, сообщает Газета.Ru.

По её словам, как правило ей удаётся пересмотреть эти картины по телевизору, однако чаще всего она занята в спектаклях и репетициях, поэтому она до сих пор не видела многие свои киноленты, в том числе «Собаку на сене» и «Позднюю любовь».

Проклова также отметила, что не испытывает особых чувств, когда ей всё таки удаётся увидеть свою работу в кино.

«Я смотрю свои предыдущие работы чисто с профессиональной точки зрения: что хорошо сделано, что плохо, что можно поправить, какие выводы сделать, чего не делать больше на экране», — заключила актриса.