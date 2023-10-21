«Уже неприлично». Сергей Жигунов — о роли гардемарина

Этот год у Сергея Жигунова юбилейный вдвойне: ему исполнилось 60 лет, и 40 из них он в кино и как популярный актер, и как режиссер, продюсер.

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Сейчас немало времени Жигунов проводит на своей крымской даче в Гурзуфе. Но о кино не забывает. Да и как можно забыть, если столько всего было!

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Сергей Жигунов, по его признанию, никогда не был образцовым учеником. Оценки в школе у него были не лучшие - в основном тройки, а по математике будущая звезда и вовсе часто получал двойки. Но дело было не в том, что науки плохо ему давались, просто Сереже в школе было скучно. Не то что там, за окном, где увлекательный мир. Ну и в результате прогуливал уроки, сбегая… в кино. Или какими-то проделками, на которые был горазд, срывал занятия. Так что неудивительно, что будущему актеру пришлось сменить несколько школ.

Мама Сергея Жигунова Галина Ивановна и папа Виктор Павлович - актеры. Поэтому опять же неудивительно, что уже в шесть лет он впервые вышел на сцену в качестве артиста в одном из спектаклей. Но окончательная любовь к этой профессии у Сергея появилась после того, как в его родной Ростов-на-Дону приехал с гастролями театр «Ленком». Глядя на то, как на сцене играет Николай Караченцов, Жигунов решил, что тоже станет артистом.

Для поступления он выбрал столичное Театральное училище им. Б.В. Щукина. И поступил. Правда, проучился там недолго - был отчислен с формулировкой «За профнепригодность». А ведь этот «профнепригодный» студент на момент отчисления уже снимался в кино! Как уверяет Сергей, за это и отчислили, потому что в те годы в театральных училищах не приветствовали совмещение учебы и работы. Правда, спустя год Жигунов все же восстановился в училище и благополучно окончил его.

На войне как на войне

Про каждую свою роль Сергей Жигунов может рассказать увлекательную историю, ведь без приключений на съемках ни разу не обходилось.

- Режиссер картины «Завещание» Игорь Аркадьевич Гостев хотел отдать меня в роту почетного караула, потому что в кадре надо было пройти несколько секунд строевым шагом (в фильме Сергей Жигунов играет фронтовика. - Ред.). Ради этого я мог загреметь в армию на три месяца. Еле увернулся! - вспоминает артист. - В итоге в фильме появилась только фотография марширующего героя. Суровые были времена... Тогда на съемках у нас не было современных пиротехнических средств (снимали фильм в 1985 году. - Ред.), работали с настоящим динамитом. Я тогда получил контузию, после того как надо мной выстрелил немецкий танк «Тигр». А в другой день взрывом меня в полном обмундировании (каска, плащ-палатка и прочее) смыло с плотика. Кстати, ради съемок этого фильма на полдня перекрыли Белорусский вокзал и повесили там огромные портреты Сталина. Люди ехали мимо в общественном транспорте, и камер не было видно, а портреты видели все. После этого пошли слухи, что Волгоград скоро переименуют назад в Сталинград… А еще мне рисовали брови, чтобы я был похож на Евгения Семеновича Матвеева - я играл в этом фильме его героя в молодости…

Еще одна история, которую рассказал Сергей Жигунов, связана со съемками фильма «Звезда эпохи»:

- Это был 2004 год, шли съемки фильма «Звезда эпохи», в котором я играл летчика Анатолия Константиновича Седова. Выдающийся был человек, отчаянной смелости! Много чего в своей профессии он сделал впервые. А погиб во время испытаний в 29 лет в звании генерала. Похоронен в Кремлевской стене. В какой-то день во время съемок я пошел положить цветы к могиле Анатолия Константиновича. Прихожу, а там немолодая женщина, кажется, родственница. Она посмотрела на меня и как-то осела, ей стало нехорошо. Дело в том, что пришел я со съемок как был: в гриме и костюме. Не сказать, что грим портретный, но все-таки сходство было плюс форма того времени…

Ростов-папа

В сериале «Однажды в Ростове» Сергей Жигунов был не только продюсером и исполнителем одной из ключевых ролей, но и автором идеи фильма.

- Когда на экраны вышел сериал «Ликвидация», я в стенах телецентра «Останкино» поспорил со своим другом - продюсером НТВ Николаем Картозией, - что могу рассказать не менее интересную историю, - вспоминает Жигунов. - И начал ему рассказывать про банду Толстопятовых, о которых в Ростове-на-Дону в свое время ходили легенды. А по ходу рассказа понял: вот та история, по которой можно снять классный фильм! С этого, в общем-то, все и началось...

Для тех, кто не видел телефильм «Однажды в Ростове», поясним: однажды в Ростове, а точнее - в 60-е годы прошлого века, милиция и КГБ охотились на «банду фантомасов». Название ей дал прогремевший накануне французский фильм «Фантомас» о необычайно дерзком «гении злодейства».

- Мы в детстве тоже играли в «фантомасов», - рассказывает Сергей Жигунов. - Подбрасывали девчонкам записки: «Через несколько часов вас посетит Фантомас!» Пугали прохожих, надевая на головы капроновые чулки. А в это время где-то на соседних улицах в таких же капроновых чулках настоящие бандиты грабили магазины и сберкассы… А поскольку я родился и вырос в Ростове-на-Дону, то прекрасно помню время, когда эта дерзкая банда налетчиков держала в страхе весь город! Тогда в газетах про ограбления не писали, и поэтому каждая вылазка «банды фантомасов» обрастала множеством слухов и таких «подробностей», которые ничего общего с реальностью не имели, но страх нагоняли самый настоящий…

Что интересно: на церемонии вручения кинопремии «Ника» съемочной группе фильма «Однажды в Ростове» во главе с продюсером Сергеем Жигуновым специальный приз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» вручал Сергей Урсуляк, режиссер сериала «Ликвидация». Круг замкнулся…

«Лохматое чудовище»

Отдельно нельзя не сказать об одной из самых главных ролей юбиляра. Именно она принесла Сергею Жигунову такую популярность, о какой он даже не мечтал. Речь, конечно, о приключенческом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Это был 1987 год. Но так получилось, что съемки в этой киноленте совпали со службой в армии. Чтобы актер мог участвовать в сценах, его зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк, который базировался в Алабино Московской области, где и проходили съемки.

- Служил я в кавалерии и многому полезному там научился: чистить лошадь, прикручивать шипы к подковам, рубить лозу в конном строю, убирать навоз и так далее, - вспоминает о том времени Жигунов. - Была у нас кобыла Ягодица, которая била по ведру, видно, у нее были какие-то отклонения, лягалась все время. Мы развлекались - кидали ведро вдоль прохода, она попадала по нему с ходу. А мы все наши синяки списывали на Ягодицу. «Откуда ушиб?» - «Ягодица задела!» Во время службы я сначала носил длинные волосы. Наш майор Жуков, который был грандиозным человеком и поэтом армейских высказываний (в большинстве неприличных, поэтому не буду их приводить), называл меня лохматым чудовищем, командир полка боялся педикулеза в рядах срочников и заставлял Жукова мыть мне голову дустовым мылом. Но потом меня все-таки постригли. Пришлось на съемках носить парик.

После были не менее успешные «Виват, гардемарины!». И на этом они - Жигунов и гардемарины - расстались… На многочисленные вопросы о съемках в продолжении «Гардемаринов» Сергей Жигунов неизменно говорит: «Нет!»