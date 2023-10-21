Яна Троянова призналась, что не общается со снявшей ее в «Кококо» Смирновой

«Не общаемся давно, очень давно, кстати, сразу после «Кококо». Тогда у нас были разногласия. Я считала, что фильм мог бы быть острее. Мы с Дуней вели переговоры, я говорила: «Сценарий нужно дорабатывать. Это действительно хороший материал. Я готова в нем сниматься…» — сказала Троянова.