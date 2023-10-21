Умерла актриса "Аты-баты, шли солдаты…" и "Рожденной революцией" Нина Кирьякова

Ушла из жизни советская и российская актриса кино, ТВ и театра Нина Кирьякова.

Нина Кирьякова родилась 1 марта 1944 года. В 1967-м, окончив Театральное училище имени Щепкина, была принята в труппу Московского театра Комедии, а с 1991 года продолжила свой творческий путь вместе с "Театром на Покровке", сыграв во многих легендарных постановках Сергея Арцибашева.

На экранах - с 1971-го, с киноповести Владимира Акимова "Нам некогдаждать". Далее - "Аты-баты, шли солдаты…", "Рожденная революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник", другие фильмы и сериалы.

"Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием", - сказано в некрологе на сайте театра.