Умер ведущий шоу "Невероятное" Мацей Трояновский

"Мы с ним объездили полмира, преодолели сотни тысяч километров, провели вместе тысячи часов в студии и в "поле". Мы сняли более трехсот серий "Невероятного". Короче говоря, провели вместе большую часть наших жизней. Мацек, спасибо за все. Прощай, друг мой!" - написал он.