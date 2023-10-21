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Умер ведущий шоу "Невероятное" Мацей Трояновский

Трояновский был многолетним ведущим популярнейшей телепрограммы "Невероятное", где рассказывал про разного рода необъяснимые явления, и, в частности, сыграл в боевике "Коррумпированные".

Умер ведущий шоу "Невероятное" Мацей Трояновский
© Российская газета

Об уходе 72-летнего артиста в соцсети сообщил его друг и коллега, режиссер и продюсер Мацей Знайдек-Знаневский.

"Мы с ним объездили полмира, преодолели сотни тысяч километров, провели вместе тысячи часов в студии и в "поле". Мы сняли более трехсот серий "Невероятного". Короче говоря, провели вместе большую часть наших жизней. Мацек, спасибо за все. Прощай, друг мой!" - написал он.

Похоронили артиста вчера, 20 октября, говорится на сайте его телекомпании TVN.