Умер ведущий шоу "Невероятное" Мацей Трояновский
Трояновский был многолетним ведущим популярнейшей телепрограммы "Невероятное", где рассказывал про разного рода необъяснимые явления, и, в частности, сыграл в боевике "Коррумпированные".
Об уходе 72-летнего артиста в соцсети сообщил его друг и коллега, режиссер и продюсер Мацей Знайдек-Знаневский.
"Мы с ним объездили полмира, преодолели сотни тысяч километров, провели вместе тысячи часов в студии и в "поле". Мы сняли более трехсот серий "Невероятного". Короче говоря, провели вместе большую часть наших жизней. Мацек, спасибо за все. Прощай, друг мой!" - написал он.
Похоронили артиста вчера, 20 октября, говорится на сайте его телекомпании TVN.