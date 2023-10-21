Актриса Эмили Блант призналась, что жалеет об оскорблениях по поводу веса
Британская актриса Эмили Блант принесла извинения за фэтшейминг (дискриминация полных людей. — Прим.«Газеты.Ru») 12-летней давности. Об этом пишет US Weekly.
Тогда в эфире шоу «В пятницу вечером с Джонатаном Россом» звезда «Оппенгеймера» назвала огромной официантку, которая обслуживала ее в одном из ресторанов США.
«Если вы зайдете в Chili's (название ресторана. — Прим.), вы поймете, почему наши американские друзья такие огромные. Девушка, которая обслуживала наш столик, была просто огромная», — сказала Блант.
Актриса призналась, что сейчас с ужасом вспоминает то интервью. Блант отметила, что допустила «бесчувственные и обидные» комментарии в адрес полных людей.
«Я всегда считала себя человеком, который даже и подумать бы не мог о том, чтобы обидеть кого-то. Неважно, что заставило меня сказать это, — оно не имеет отношение к моим ценностям. И все же это случилось, и мне очень жаль, что я принесла людям боль», — добавила Блант.
Эмили Блант известна по ролям в фильмах «Оппенгеймер», «Грань будущего» и «Дьявол носит Prada».