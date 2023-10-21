Актриса Эмили Блант призналась, что жалеет об оскорблениях по поводу веса

«Я всегда считала себя человеком, который даже и подумать бы не мог о том, чтобы обидеть кого-то. Неважно, что заставило меня сказать это, — оно не имеет отношение к моим ценностям. И все же это случилось, и мне очень жаль, что я принесла людям боль», — добавила Блант.