Не как у всех: редкие кадры прекрасной Моники Беллуччи с фестиваля в Риме

59-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Римском кинофестивале.

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Она наконец-то вышла в свет со своим возлюбленным кинорежиссером Тимом Бертоном.

Моника и Тим познакомились ещё 16 лет назад, однако сблизились после встречи на кинофестивале “Люмьер” в Лионе в октябре прошлого года. Вскоре папарацци подловили пару, которая прогуливалась, держась за руки. И вот теперь они решили официально заявить о своем романе.

Также Беллуччи привлекла внимание к своей персоне своим внешним видом.

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Публика уже устала от звезд, которые так и норовят себе перекроить. Когда-то актриса призналась, что хочет стареть естественно. В Риме Моника выходит не только на ковровую дорожку, но и встречается с друзьями. Например, режиссер и продюсер Паоло дель Брокко, который в свое время прилетал на кинофестиваль в Москву, показал кинодиву в соцсетях. Без всякого фотошопа.

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Она выглядит также прекрасно. Также в соцсетях опубликовала снимок со звездой основательница бренда косметики, с которой у актрисы добрые отношения. Как видим, Беллуччи ослепительна!