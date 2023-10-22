Катрин Денев – 80: как «Снежная королева» покорила кинематограф

За свою строгую красоту она получила прозвище «Снежная королева кинематографа», а ее актерскую манеру называют «огнем подо льдом». Сегодня 80 лет исполнилось Катрин Денев, передает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева. Катрин Денев не раз приезжала в Россию. Поклонники хотели увидеть кинодиву, а российские режиссеры предложить ей роль.

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«Я думаю, снялась бы у того режиссера, который предложил мне очень хороший сценарий. Екатерину Великую я бы сыграла с удовольствием», – говорила Катрин Денев.

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Она родилась в актерской семье. Старшая сестра, Франсуаза Дорлеак уже блистала на экранах, когда юная Катрин начала карьеру. Поэтому и взяла девичью фамилию матери – Денев. Всего в 21 год ее звезда зажглась.

Для Катрин Денев «Шербурские зонтики» – дебютный фильм и сразу в десятку. История любви продавщицы зонтиков и автомеханика под гениальную музыку Мишеля Леграна покорила зрителей и критиков. Киноопера, в которой нет ни одного диалога, только песни, была удостоена «Золотой пальмовой ветви» – главного приза Каннского фестиваля.

Актриса Анна Каменкова – дублер Катрин Денев в российском прокате. Говорит, озвучивать кинодиву – особый шарм.

«При ее красоте, таланте и уме ей не надо ничего играть. Она может только посмотреть, повернуть голову и этого достаточно», – рассказала Анна Каменкова.

Ее не смущали ни откровенные сцены, ни смелые сюжеты. Катрин Денев согласилась сыграть в эротической драме Луиса Бунюэля «Дневная красавица», приняла предложения Романа Полански и в психологическом триллере «Отвращение» показала, как девушка медленно сходит с ума.

«Она сделала это с выразительностью и достоверностью. Там есть актерские примочки – фишки, как она нервно чешет нос. Даже отмечали психиатры, что состояние очень передано достоверно», – рассказал историк кино, научный сотрудник Музея кино Станислав Луговой.

В ее копилке без малого 100 фильмов, национальная премия «Сезар» номинация на «Оскар». Она не боялась экспериментов ни в кино, ни в жизни. Катрин Денев всегда подчеркивала: она не такая, как все. Актриса не приняла предложение руки и сердца от отца своего первого ребенка – режиссера Роже Вадима – и даже от итальянской звезды Марчелло Мастрояни.