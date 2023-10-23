Покончил с собой актер и гангстер Дэйв Кортни, прототип героя фильма Гая Ричи

На 65-м году ушел из жизни Дэйв Кортни, британский гангстер и рэкетир, ставший актером, продюсером и писателем.

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По словам Кортни, он работал с близнецами Крэй, контролировавшими практическую всю лондонскую преступность в 1950-1960-х годах, и стал прототипом персонажа Винни Джонса в ленте Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Как передает SkyNews, тело Кортни было найдено в его доме на юго-востоке Лондона в воскресенье. Отмечено, что вычурный особняк-замок актера-гангстера "был местной достопримечательностью". Причиной стало самоубийство.

Дэйв Кортни родился в 1959 году. На экране дебютировал в 1990-м - в "Братьях Крэй" Медака. Лента взяла несколько призов и номинаций, включая номинацию на премию BAFTA.

Всего в фильмографии Корни порядка ста проектов: "Чисто английское убийство", "Два ствола", "Стерва-убийца", "Гатвикские гангстеры", "Семь" Колтона, "Утилизация трупов", "Дилер", "Мертвые спят спокойно".