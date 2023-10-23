Умер актер из сериалов "Дальнобойщики", "Интерны" и "Универ" Михаил Тощев

Ушел из жизни Михаил Тощев, российский актер театра, кино и сериалов, певец и автор песен.

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Тощев родился 17 декабря 1962 года в городе Орехово-Зуево. В 1989-м окончил Московский институт культуры, мастерская Щербакова.

Снимался с 2005 года. В фильмографии - более полусотни проектов: "Побег","Диверсант. Конец войны", "Висяки" (майор Городецкий), "Доктор Тырса", "Зверобой", "Час Волкова", "Дальнобойщики","Интерны", российско-украинский проект "Личная жизнь следователя Савельева", "Универ. Новая общага", "Перевал Дятлова", "След".

Особо активен артист был в образах силовиков.