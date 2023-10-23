Агата Муцениеце рассказала о роли мечты

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с "Пятым каналом", что мечтает сыграть Бабу-Ягу. Муцениеце поделилась, что хочет исполнить злую, но "прикольную" ведьму.

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Также ей импонирует роль антагонистки "Спящей красавицы" Малефисенты. Звезда мечтает примерить на себя пластический грим, который меняет лицо до неузнаваемости.

"Чтобы можно было в этом покупаться. Чтобы не это вот: "Я красивая принцесса, знаете. А вот наоборот, чтобы такое вопреки интересное", - рассказала звезда.

Муцениеце начала свою карьеру в 2007 году. Она дебютировала в кино в эпизоде сериала "След". В 2011-м артистка получила наибольшую известность после участия в проекте "Закрытая школа". В ее фильмографии более 50 ролей. Муцениеце снялась в таких работах, как "Стая", "В клетке", "Плакса", "Честный развод", "Тобол", "Гражданский брак", "Стройбатя".