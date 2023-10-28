Актеры, которые случайно попали в кино

Судьба та еще злодейка, поэтому хороший шанс может выпасть в тот момент, когда совсем этого не ожидаешь. Некоторые знаменитые личности совсем не планировали прославиться, но у жизни на них были свои планы.

© Кадр из фильма "Леон"

“Рамблер” рассказывает об актерах, которые вошли в профессию совершенно случайно.

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Натали Портман

На Натали Портман обратили внимание еще в юном возрасте, когда ей было всего 11 лет. Будущая звезда просто ела пиццу, в этот момент ее и приметил представитель Revlon. Он подошел к Портман и предложил ей попробовать себя в роли модели. Но девочка ответила, что ее не интересуют фотосессии и подиумы и хотелось бы заниматься актерским мастерством. Тогда представитель предложил Портман пройти кастинг на роль Матильды в фильме “Леон”. Эта картина принесла начинающей актрисе славу, и о ней стали говорить все. Впоследствии она также приняла участие в съемках “Красивых девушек”, “Марсе Атакует” и “Схватке”, где партнерами по площадке были Роберт Де Ниро и Аль Пачино.

Кадр из фильма "Леон"

Джейсон Стетхем

И не сосчитать, во скольких боевиках снялся Джейсон Стетхем. И уж точно нельзя догадаться, что до своей звездной карьеры актер был профессиональным спортсменом по прыжкам в воду, торговцем уличной едой и моделью. Будущему в модельной карьере поспособствовала встреча с агентом компании Sports promotions, который заметил Стетхема на одной из его тренировок. А старт игры в кино начался после съемок для бренда French Connection, которым владел Стив Маркс. Он финансировал первый фильм Гая Ричи “Карты, деньги, два ствола”. Маркс пригласил на съемки Стетхема, который не остался незамеченным режиссером.

Памела Андерсон

Памелу Андерсон заметили в 1985 году во время футбольного матча. Красивую девушку, одетую в обтягивающую футболку, снял оператор, тем самым сделав ее главной звездой того матча. Каждая трансляция вызывала множество оваций, она даже вышла на поле после окончания игры. С той поры и началась звездная карьера Андерсон, она сотрудничала с брендами для их рекламных кампаний. А первая серьезная роль была сыграна ей в “Спасателях Малибу”.

Шарлиз Терон