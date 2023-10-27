Александр Галибин рассказал о возрождении детского кино

Народный артист России Александр Галибин завершил работу над съемками детского фильма «Сыроежки».

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«Вечерняя Москва» пообщалась с создателем новой картины.

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— Александр, вы ранее уже снимали несколько детских фильмов. В советское время картины для юных зрителей выпускали регулярно. А потом случился провал. Как считаете, нужно возрождать кино для юной аудитории?

— Я думаю, что возрождение детского кино — это национальная идея. Эти фильмы — одна из составляющих воспитания маленького человека. Просто в определенный момент наш детский кинематограф рухнул и, к сожалению, западные фильмы заполнили кинотеатры. Тот же самый «Гарри Поттер» — это картина не для нашего менталитета. К счастью, сейчас детское кино в России вновь развивается. Есть интересные, хорошие картины для юной аудитории. Главное, не переставать вести с детьми диалог с экрана. За этим будущее!

— Как вы считаете, что главное вы получили от родителей?

— Я всегда дорожил мнением отца — Владимира Галибина. Он был человеком достаточно одиноким в своих размышлениях. Он детдомовец, блокадник, с непростой судьбой. Ему пришлось переплывать по Ладоге на барже вместе со своими братом, и тот погиб. Это была его большая травма. В целом родители многому меня научили. Но самое главное — уважать чужой труд и трудиться самому. А я был свободолюбивым человеком, так как родители много работали. Я буквально рос во дворе, пока не попал в Театр юношеского творчества. До этого я перепробовал огромное количество кружков. Читал очень много. И для меня в детстве было большим открытием, что из слогов я складываю слова, из них — предложения, из них — смыслы. А из этих смыслов я складываю целые миры. Я читал все подряд. Потом перечитывал, осознавал произведения совсем по-другому. Папа, к слову, тоже очень много читал. И всегда поддерживал мое увлечение.

— А кем вы хотели стать в детстве?

— Я не думал, кем стать. В детстве я много читал Фенимора Купера, Роберта Стивенсона, Марка Твена. Меня влекли путешествия, таинственные пещеры...Мы искали сокровища, уходили далеко от дома, ныряли, искали сокровища в озерах. Во мне есть и осталось романтическое начало. Я по-прежнему открыт миру, мне все нравится, что в нем происходит. Я всегда думал больше о личностной свободе.

— Свою известность вы получили благодаря роли щипача (вора-карманника. — «Вечерняя Москва») в популярном художественном фильме «Трактир на Пятницкой». Вы были молодым актером, но избежали того, что за вами закрепилось бы это амплуа. А после обрушившейся славы изменилась ли ваша жизнь?

— Я никогда не думал, что у меня есть слава или популярность. На меня это никак не влияло. Я отношусь к этому спокойно, с самоиронией: бог дал — бог взял. Надо делать то, что умеешь. А папа меня многому научил. Я многое чего могу делать: и красить, и пилить, и строгать, и строить, если надо. За это я благодарен своим родителям.

— Вы поставили «Преступление и наказание» по Федору Достоевскому. Многие не берутся за этого автора, считая его мрачным…

— Я с ними не согласен. Бог водил рукой Федора Достоевского, он создавал удивительные вещи, можно сказать, что он был пророком. Его известный роман «Бесы» — это ведь уникальное предвидение. И я не считаю «Преступление и наказание» мрачным произведением. Там вообще детективный сюжет, через который и проводятся духовные идеи автора.

— Вы достаточно многого добились. А есть мечты, которых еще не удалось воплотить?

— Я к себе отношусь с иронией. Все, чего я добился, зависело и от работоспособности, конечно, и от удачи, и от моих родителей. И отцу я посвятил свою первую полнометражную картину «Золотая рыбка».

Мама моя всегда говорила о скромности и взгляде на себя со стороны, хотя бы «с высоты полета комара». И она говорила: «Тогда ты увидишь картину так, как ее видят другие». Все, что я хочу, получается рано или поздно. И мое желание сейчас связано с чувством возвращения диалога с маленьким героем. Наши дети находятся под такой опекой, что перестали совершать поступки, потому что мы, взрослые, способствуем этому.

Сейчас крайне важны понятия семьи, воспитания, доверия. Потом возникают такие слова, как честь, достоинство, любовь к близким и, конечно, к Родине. Маленький человек должен понимать это, осознавать. Но пока это все для них в тумане, который я как раз таки и пытаюсь развеять.

СЮЖЕТ

Подростковая драма «Сыроежки» снимается по киноповести Ксении Драгунской. Сюжет картины погружает зрителя в мир 12-летней Ани, проводящей лето с мамой на даче. После ссоры с требовательной родительницей девочка обнаруживает в тайном убежище незнакомца. Чужак открывает Ане фантастический мир, который скрывался в обыденности дачной жизни.

ДОСЬЕ

Александр Владимирович Галибин родился 27 сентября 1955 года в Санкт-Петербурге. В 1977 году окончил актерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1981 по 1988 год работал на студии киноактера при «Ленфильме». В 1988 году поступил в ГИТИС в Москве на режиссерское отделение.

Коротко о главном

— Ваш отец Владимир Галибин работал на киностудии «Ленфильм». Были ли у него на работе и приходилось ли общаться с известными актерами?

— Мой отец был декоратором-постановщиком на киностудии и много ездил по стране. Иногда брал меня с собой в различные экспедиции. Из самых ярких впечатлений, которые я запомнил, работа над фильмом «Крепостная актриса» 1963 года, где снимались прекрасные актеры: Сергей Юрский, Евгений Леонов, Тамара Семина. Мои воспоминания связаны с катанием на лошадях с ними.

— В 2000 году вы были режиссером проекта «Москва — открытый город». Расскажите о нем.

— Это был уникальный проект с современной драматургией. Был показ одноактных пьес. Я работал с английскими и русскими актерами. А еще я делал разбор пьесы Чехова «Дядя Ваня», в котором русские и английские актеры говорили на родных языках. И все друг друга понимали.

— Вы возглавляли многие прославленные коллективы, в том числе в Новосибирске. Не побоялись уезжать далеко?

— Меня мало чем можно напугать в плане творчества. Когда Валерий Гергиев предложил поставить «Пиковую даму», я сразу сказал «да». Когда мне предложили возглавить новосибирский театр «Глобус», сказал «да». И я сделал там много интересного. Люблю его по-прежнему и дорожу тем, что в моей жизни был этот театр. Моя жена Ирина Савицкова поехала за мной, как декабристка. И сыграла в Новосибирске столько ролей, сколько бы за этот период не было в Петербурге.

— Когда приехали в Москву, попали в театр «Школа современной пьесы». Почему именно этот театр?