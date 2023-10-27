Сергей Вершинин — о творчестве и фильме "Императрицы"
26 октября на экраны кинотеатров выйдет исторический фильм «Императрицы». Его действие разворачивается во времена Петра I, а главной героиней станет Елизавета Петровна, которая вынуждена пожертвовать многим, чтобы занять своё место в истории. Её сыграла Юлия Пересильд.
Одним из героев фильма стал видный политический деятель той эпохи, идеолог петровских реформ Феофан Прокопович. Его сыграл Сергей Вершинин. О своём герое, своём творчестве и нижегородских воспоминаниях актёр рассказал «Нижегородской правде».
Повторить успех великих
Путь в творчество у Сергея начался в детстве с пластинок Аркадия Райкина и Геннадия Хазанова. Он мечтал повторить их успех – заучивал их монологи и миниатюры и выступал с ними на школьных вечерах. Затем была театральная студия и народный театр в ДК «Корунд», а после них – Нижегородское театральное училище. Среди педагогов Сергея были Семён Лерман, Рива Левите, Леонид Ремнёв, Анатолий Захаров, Аман Кулиев, который первым увидел в студенте характерного актёра. О годах учёбы актёр вспоминает с большой теплотой.
– Мы входили в профессию в тепличных условиях. В училище был свой микроклимат, который позволял отстраниться от суровой действительности начала 90 х годов. Педагоги, во главе которых стояла великолепная Татьяна Васильевна Цыганкова, старались создавать благоприятную атмосферу и пробудить творческое начало в каждом из нас, – поделился актёр. После окончания училища Лерман пригласил Сергея в театр комедии, и он решил остаться под крылом у мастера.
– В театре комедии вы проработали всего сезон, но вас до сих пор вспоминают добрым словом. Каким был этот первый опыт на большой сцене?
– Роли Степана Лукина в «Варварах», которых ставил сам Лерман, и Виктора в «Семейном портрете» стали для меня главными. Театр «Комедiя» был первым местом, где пришлось отстаивать свои профессиональные способности. Взрослые, маститые актёры продолжили моё воспитание, и я вспоминаю это время с теплотой и любовью.
– Почему вы решили отправиться в столицу?
– Стремление податься в Москву или Санкт-Петербург – мысль, возникающая ещё на стадии поступления. Были попытки засветиться в кино – в основном в массовых сценах. Одна из них запомнилась с любовью – в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». Но в столице не всё радужно. Несколько лет моральных унижений от людей, сидящих за закрытыми дверями в коридорах «Мосфильма», напрочь отбили желание там появляться.
В столице я решил поступить в профильный вуз. Поступил в ГИТИС на заочное и в труппу Московского областного Камерного театра – стал совмещать работу с обучением. Учёба дала новые знакомства, опыт, новые профессиональные знания от мастеров курса. А ими были Евгений Лазарев, Ольга Якушкина и Витольд Успенский.
Родной театр для меня всегда на первом месте Сергей Вершинин
Новые горизонты
– После нашего театра комедии вы сменили несколько театров. Почему в итоге выбрали Московский губернский театр?
– Наличие в послужном списке нескольких названий театров не является фактом их частой смены! Я в 1995 году начал свою работу в Камерном театре, а в 2013 несколько творческих коллективов объединили под крышей областного Дома искусств в Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Параллельно я принимал участие в постановке мюзикла «Волосы» в театре Стаса Намина – был первым в России Клодом Буковски. А в Большом театре был занят как драматический актёр в опере «Русалка», но я всё и всегда совмещал с основным местом моей службы.
– Сергей Безруков почти нижегородец, легко ли было найти общий язык землякам?
– Этот фактор, возможно, сыграл свою роль – нижегородцев в театре несколько. Сергею Витальевичу пришлось разбираться в наследстве, которое ему досталось. Я рад, что в числе выбранных им оказался и я. Его появление в наших стенах дало многим из нас новое развитие в профессии, добавило новые круги внимания, новую публику.
Первый спектакль, который познакомил нас с режиссёром Сергеем Безруковым, – «Нашла коса на камень» в 2013 году. Он стал отправной точкой для Губернского театра. С актёром Безруковым мы уже столкнулись позднее в спектаклях «Остров сокровищ» и «Сирано де Бержерак». А в 2015 м на телевизионные экраны вышел сериал «Временно недоступен», где помимо худрука было занято более 20 актёров нашего театра. Это стало нашим первым «домашним видео». (Смеётся).
– Вы с лёгкостью меняете образы и эпохи. В какой вам существовать интереснее – де Гишем в «Сирано», Епиходовым в «Вишнёвом саде» или Высоцким в «Высоцкий. Рождение легенды»?
– Приятно, когда у зрителя создаётся впечатление лёгкости смены образов актёра. Я – «костюмный» актёр. Вырываться из действительности и окунаться в другие эпохи, да ещё в красивых костюмах, да с красивой речью – это же прелесть!
Для меня всегда номер один – герои пьес Островского и Чехова, и очень люблю своего де Гиша. А, например, в нашем спектакле о Высоцком актёры по несколько раз меняют образы, чтобы показать зрителю многочисленные грани таланта поэта.
– Одна из любимых зрителями ваших ролей – сквайр Трелони в «Острове сокровищ». Каким только не представляли его в фильмах и знаменитом мультфильме. Какой же он на самом деле – болтливый сибарит или решительный предводитель, готовый на любые подвиги?
– Сколько бы ни было интерпретаций этого героя, он всегда позитивный персонаж – душа компании. Мы не стали отходить от этой традиции. Кому-то же надо смешить публику.Я постарался вложить в своего героя всевозможные краски, чтобы он получился ярким, смешным, который, может быть, по-детски в своих представлениях готов на всё ради достижения романтической цели – поиска сокровищ. Я очень люблю эту роль за возможность по-хорошему похулиганить на сцене.
– Вы говорили, что вам надоели унижения у закрытых кабинетов «Мосфильма». Как случилось, что вы снова решили попробовать себя в кино? И почему сразу пошли сплошные роли Молотова – в «Жене Сталина» и в «Сталин. Livе»?
– Съёмки в кино – неотъемлемая часть профессии актёра, была бы возможность для этого. Что касается роли Молотова в разных проектах – воля случая. Первый раз случился в фильме Миры Тодоровской – «Жена Сталина». А «Сталин. Live», возможно, был по накатанной дорожке.
– Режиссёры часто видят в вас исторических персонажей, зрители и сегодня вспоминают сериал «Моя Пречистенка» и вашего революционера или «Чёрную кошку» и Крупицкого. Что для вас исторические фильмы?
– «Моя Пречистенка» был первым серьёзным опытом в кино. Тут сработал классический приём попадания в картину. Ассистент режиссёра нашла мою фотографию в картотеке киностудии, и я был вызван на пробы. Это случилось в день моего рождения, и у меня до сих пор хранится пропуск на «Мосфильм», датированный тем днём. Это единственный фильм в моём опыте в кино, где сцены перед съёмкой сначала репетировались.
Я благодарен создателям фильма за этот опыт.
Попал в историю
– А чем в «Императрицах» стала для вас роль Феофана Прокоповича – универсального учёного, сравнимого с титанами Возрождения?
– К своему стыду, о его существовании я и не знал до возникновения этого проекта. А о нём можно снять целый фильм! Уроженец Киева, он много путешествовал по Европе, менял веру, взгляды и убеждения, а когда возвратился на родину, вошёл в ближний круг Петра. Именно его руками была проведена церковная реформа, даже название «Святейший синод» для Духовной коллегии было предложено им.
По историческим данным, именно Прокопович стал родоначальником русского просвещения и главным создателем русской художественной культуры XVIII столетия. Многогранная и выдающаяся личность, он был государственником, который парадоксальным образом сочетал идеи западничества и ярый патриотизм.
– Прокопович по сути ещё и родоначальник российской полиции. Он составлял инструкции по ведению допросов, которые активно использовались в Тайной канцелярии при ведении пыточного розыска.
– Он и сам бывал на допросах, и это одно из чёрных качеств этого политика. К тому же Феофан был и цензором. Это было в сценарии, но публика этого не увидит по окончательному замыслу создателей. К сожалению, роль Феофана в фильме не выписана так подробно, как мы его с вами обсуждаем.
Сам я фильм ещё не видел. Поэтому хочу надеяться, что он будет исторически познавательным и увлекательным.