Сергей Вершинин — о творчестве и фильме "Императрицы"

26 октября на экраны кинотеатров выйдет исторический фильм «Императрицы». Его действие разворачивается во времена Петра I, а главной героиней станет Елизавета Петровна, которая вынуждена пожертвовать многим, чтобы занять своё место в истории. Её сыграла Юлия Пересильд.

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Одним из героев фильма стал видный политический деятель той эпохи, идеолог петровских реформ Феофан Прокопович. Его сыграл Сергей Вершинин. О своём герое, своём творчестве и нижегородских воспоминаниях актёр рассказал «Нижегородской правде».

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Повторить успех великих

Путь в творчество у Сергея начался в детстве с пластинок Аркадия Райкина и Геннадия Хазанова. Он мечтал повторить их успех – заучивал их монологи и миниатюры и выступал с ними на школьных вечерах. Затем была театральная студия и народный театр в ДК «Корунд», а после них – Нижегородское театральное училище. Среди педагогов Сергея были Семён Лерман, Рива Левите, Леонид Ремнёв, Анатолий Захаров, Аман Кулиев, который первым увидел в студенте характерного актёра. О годах учёбы актёр вспоминает с большой теплотой.

Нижегородская правда

– Мы входили в профессию в тепличных условиях. В училище был свой микроклимат, который позволял отстраниться от суровой действительности начала 90 х годов. Педагоги, во главе которых стояла великолепная Татьяна Васильевна Цыганкова, старались создавать благоприятную атмосферу и пробудить творческое начало в каждом из нас, – поделился актёр. После окончания училища Лерман пригласил Сергея в театр комедии, и он решил остаться под крылом у мастера.

– В театре комедии вы проработали всего сезон, но вас до сих пор вспоминают добрым словом. Каким был этот первый опыт на большой сцене?

– Роли Степана Лукина в «Варварах», которых ставил сам Лерман, и Виктора в «Семейном портрете» стали для меня главными. Театр «Комедiя» был первым местом, где пришлось отстаивать свои профессиональные способности. Взрослые, маститые актёры продолжили моё воспитание, и я вспоминаю это время с теплотой и любовью.

– Почему вы решили отправиться в столицу?

– Стремление податься в Москву или Санкт-Петербург – мысль, возникающая ещё на стадии поступления. Были попытки засветиться в кино – в основном в массовых сценах. Одна из них запомнилась с любовью – в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». Но в столице не всё радужно. Несколько лет моральных унижений от людей, сидящих за закрытыми дверями в коридорах «Мосфильма», напрочь отбили желание там появляться.

В столице я решил поступить в профильный вуз. Поступил в ГИТИС на заочное и в труппу Московского областного Камерного театра – стал совмещать работу с обучением. Учёба дала новые знакомства, опыт, новые профессиональные знания от мастеров курса. А ими были Евгений Лазарев, Ольга Якушкина и Витольд Успенский.

Родной театр для меня всегда на первом месте Сергей Вершинин

Новые горизонты

– После нашего театра комедии вы сменили несколько театров. Почему в итоге выбрали Московский губернский театр?

– Наличие в послужном списке нескольких названий театров не является фактом их частой смены! Я в 1995 году начал свою работу в Камерном театре, а в 2013 несколько творческих коллективов объединили под крышей областного Дома искусств в Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Параллельно я принимал участие в постановке мюзикла «Волосы» в театре Стаса Намина – был первым в России Клодом Буковски. А в Большом театре был занят как драматический актёр в опере «Русалка», но я всё и всегда совмещал с основным местом моей службы.

– Сергей Безруков почти нижегородец, легко ли было найти общий язык землякам?

– Этот фактор, возможно, сыграл свою роль – нижегородцев в театре несколько. Сергею Витальевичу пришлось разбираться в наследстве, которое ему досталось. Я рад, что в числе выбранных им оказался и я. Его появление в наших стенах дало многим из нас новое развитие в профессии, добавило новые круги внимания, новую публику.

Первый спектакль, который познакомил нас с режиссёром Сергеем Безруковым, – «Нашла коса на камень» в 2013 году. Он стал отправной точкой для Губернского театра. С актёром Безруковым мы уже столкнулись позднее в спектаклях «Остров сокровищ» и «Сирано де Бержерак». А в 2015 м на телевизионные экраны вышел сериал «Временно недоступен», где помимо худрука было занято более 20 актёров нашего театра. Это стало нашим первым «домашним видео». (Смеётся).

Нижегородская правда

– Вы с лёгкостью меняете образы и эпохи. В какой вам существовать интереснее – де Гишем в «Сирано», Епиходовым в «Вишнёвом саде» или Высоцким в «Высоцкий. Рождение легенды»?

– Приятно, когда у зрителя создаётся впечатление лёгкости смены образов актёра. Я – «костюмный» актёр. Вырываться из действительности и окунаться в другие эпохи, да ещё в красивых костюмах, да с красивой речью – это же прелесть!

Для меня всегда номер один – герои пьес Островского и Чехова, и очень люблю своего де Гиша. А, например, в нашем спектакле о Высоцком актёры по несколько раз меняют образы, чтобы показать зрителю многочисленные грани таланта поэта.

– Одна из любимых зрителями ваших ролей – сквайр Трелони в «Острове сокровищ». Каким только не представляли его в фильмах и знаменитом мультфильме. Какой же он на самом деле – болтливый сибарит или решительный предводитель, готовый на любые подвиги?

– Сколько бы ни было интерпретаций этого героя, он всегда позитивный персонаж – душа компании. Мы не стали отходить от этой традиции. Кому-то же надо смешить публику.Я постарался вложить в своего героя всевозможные краски, чтобы он получился ярким, смешным, который, может быть, по-детски в своих представлениях готов на всё ради достижения романтической цели – поиска сокровищ. Я очень люблю эту роль за возможность по-хорошему похулиганить на сцене.

– Вы говорили, что вам надоели унижения у закрытых кабинетов «Мосфильма». Как случилось, что вы снова решили попробовать себя в кино? И почему сразу пошли сплошные роли Молотова – в «Жене Сталина» и в «Сталин. Livе»?

– Съёмки в кино – неотъемлемая часть профессии актёра, была бы возможность для этого. Что касается роли Молотова в разных проектах – воля случая. Первый раз случился в фильме Миры Тодоровской – «Жена Сталина». А «Сталин. Live», возможно, был по накатанной дорожке.

– Режиссёры часто видят в вас исторических персонажей, зрители и сегодня вспоминают сериал «Моя Пречистенка» и вашего революционера или «Чёрную кошку» и Крупицкого. Что для вас исторические фильмы?

– «Моя Пречистенка» был первым серьёзным опытом в кино. Тут сработал классический приём попадания в картину. Ассистент режиссёра нашла мою фотографию в картотеке киностудии, и я был вызван на пробы. Это случилось в день моего рождения, и у меня до сих пор хранится пропуск на «Мосфильм», датированный тем днём. Это единственный фильм в моём опыте в кино, где сцены перед съёмкой сначала репетировались.

Я благодарен создателям фильма за этот опыт.

Попал в историю

– А чем в «Императрицах» стала для вас роль Феофана Прокоповича – универсального учёного, сравнимого с титанами Возрождения?

– К своему стыду, о его существовании я и не знал до возникновения этого проекта. А о нём можно снять целый фильм! Уроженец Киева, он много путешествовал по Европе, менял веру, взгляды и убеждения, а когда возвратился на родину, вошёл в ближний круг Петра. Именно его руками была проведена церковная реформа, даже название «Святейший синод» для Духовной коллегии было предложено им.

Нижегородская правда

По историческим данным, именно Прокопович стал родоначальником русского просвещения и главным создателем русской художественной культуры XVIII столетия. Многогранная и выдающаяся личность, он был государственником, который парадоксальным образом сочетал идеи западничества и ярый патриотизм.

– Прокопович по сути ещё и родоначальник российской полиции. Он составлял инструкции по ведению допросов, которые активно использовались в Тайной канцелярии при ведении пыточного розыска.

– Он и сам бывал на допросах, и это одно из чёрных качеств этого политика. К тому же Феофан был и цензором. Это было в сценарии, но публика этого не увидит по окончательному замыслу создателей. К сожалению, роль Феофана в фильме не выписана так подробно, как мы его с вами обсуждаем.