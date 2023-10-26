Лоуренс объяснила, почему захотела сняться полностью голой в новом фильме

Вопрос, сыграла ли Дженнифер Лоуренс сама в провокационной сцене своего нового фильма «Без обид» или использовала дублера, вызывал интерес многих ее зрителей и поклонников. В этой сцене у героини Дженнифер крадут одежду, пока она плавает обнаженной в море, но она смело отказывается подчиняться: ей даже пришлось подраться с хулиганами, и все это время актриса была в кадре абсолютно голой.

© Кадр из фильма "Без обид"

Оказалось, что Дженнифер Лоуренс действительно сыграла эту сцену сама, и она поделилась своими мыслями о том, почему решила не прибегать к помощи дублера, сообщает портал boda. Актриса заявила, что съемки обнаженных сцен не вызвали у нее никаких стеснений. Более того, она никогда не задумывалась об этом, несмотря на беспокойства съемочной команды. По словам актрисы, ей было весело сниматься в этой сцене, хотя многие переживали, что ей будет дискомфортно.