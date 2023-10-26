Мэг Райан раскрыла, почему она взяла паузу в своей карьере

В 1981 году Мэг Райан дебютировала на киноэкранах в фильме под названием «Богатые и знаменитые» под режиссурой Джорджа Кьюкора. В этом фильме она сыграла роль дочери Кэндис Берген. В период с 1982 по 1984 годы, она привлекла внимание публики своей ролью Бэтси Монтгомери в сериале «Пока вращается мир». Наибольшую популярность ей принесли фильмы «Когда Гарри встретил Салли» и «Неспящие в Сиэтле».

© Моя Москва. онлайн

Однако на волне мировой известности Мэг Райан неожиданно исчезла из киноиндустрии. Перед выпуском своей новой романтической комедии «Что происходит потом» после продолжительного перерыва, она рассказала о причинах своего отсутствия в мире кино, сообщает портал boda.

Актриса призналась, что она взяла длительный перерыв, почти на 15 лет, так как почувствовала, что у нее есть интерес к другим аспектам жизни, которые она хотела бы исследовать. В 2015 году она впервые попробовала себя в роли режиссера с фильмом под названием «Итака». Этот проект также позволил ей проявить свои режиссерские и сценаристские навыки. Кроме того, Мэг Райан сыграла главную роль в этом фильме, работая рядом с Дэвидом Духовным.