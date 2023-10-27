Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Стеслович

24 октября ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ Барбара Стеслович. Ее работы были хорошо известны нашему зрителю.

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Стеслович, дебютировавшая на экранах в 60-х годах, сыграла агента гестапо Регину в детективе "Преступник оставляет след" (лента шла в советском прокате), в проектах "Бумеранг", "Четыре танкиста и собака", "Высокий полет", других.

Барбара Стеслович родилась в 1936 году во Львове.

За сценическую карьеру, с момента дебюта в 1958-м, служила в театрах в Гожуве, Кракове и Вроцлаве. Получила несколько национальных наград.