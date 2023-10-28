5 блогеров, которые сыграли в российских сериалах

В последние годы медиапространство невозможно представить без блогеров. Они создают контент на самые разные темы, привлекая миллионы подписчиков и фанатов.

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Но не все блогеры ограничиваются интернетом — некоторые из них также попробовали свои силы в мире актерского искусства, снявшись в российских сериалах.

В материале «Рамблере» мы расскажем о пяти блогерах, которые сыграли в российских сериалах.

1. Ивангай

Иван Гай, известный как Ивангай, является одним из самых популярных российских блогеров. Он занимается созданием разнообразного контента, включая комедийные скетчи и пародии. В 2019 году Ивангай снялся в сериале «Улицы разбитых фонарей», где исполнил роль одного из главных антагонистов.

2. Карина Кросс

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Карина Кросс — блогер и певица, которая стала популярной благодаря своим музыкальным каверам и видеоблогам о жизни. В 2018 году она сыграла главную женскую роль в сериале «Домашний арест», где продемонстрировала свои актерские способности.

3. Данила Поперечный

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Данила Поперечный известен своим каналом на YouTube, где он делится своими мыслями о жизни и проблемах современного общества. В 2017 году он снялся в сериале «Отель Элеон», где исполнил роль одного из персонажей.

4. Анастасия Ивлеева

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В сериале «Монастырь» главная роль досталась Анастасии Ивлеевой . Она сыграла Машу, столичную тусовщицу, которая оказывается в монастыре после крайне неудачной вечеринки в Эмиратах. В начале зритель видит привычный образ популярной блогерши: богатая жизнь и вечеринки. Но уже к концу первой серии становится понятно — на экране не Ивлеева, а персонаж, который достоен внимания.

5. Иван Абрамов

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