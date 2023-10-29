Умер актер из "Санта-Барбары" и "Спасателей Малибу" Ричард Молл

Ушел из жизни Ричард Молл, американский актер кино, ТВ и артист дубляжа и озвучания, в послужном списке которого более двух сотен проектов.

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Молл, дебютировавший на экране в 1970-х, сыграл Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре", Слана в сериале "Горец", Траппера в "Спасателях Малибу" и сержанта Слейтера в "Сабрине - маленькой ведьме".

На счету легенды - "Досье детектива Рокфорда", "Морк и Минди" и "Лаверна и Ширли", "Каскадеры", "Остров фантазий", "Команда "А", "Кувалда", "Вавилон 5", "Женаты и с детьми", линейки "Каспер" и "Бэтмен",второе "Очень страшное кино".