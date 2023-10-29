«Бедная Настя»: как сложились судьбы актеров культового сериала

20 лет назад, 31 октября 2003 года, на телеэкраны вышла многосерийная историческая мелодрама «Бедная Настя». «Вечерняя Москва» вспоминает героев и обстоятельства создания любимого фильма.

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Картина была создана по западному образцу как чисто продюсерский проект. У исторической мелодрамы 11 сценаристов и шесть режиссеров. Ставку сделали на затейливый сюжет — в духе европейских семейных эпопей, а также на картинку: нарядные «сочные» декорации, костюмы и молодые красивые лица актеров.

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Кастинг на роли главных героев даже сравнивали с голливудским: его прошли более 7200 актеров в 14 городах России. На киностудии «Мосфильм» построили два павильона общей площадью 2600 метров, установили 52 сборные декорации, разместили 1800 световых приборов с дистанционным управлением. Расчет оправдался: 127 серий «Насти», показанные на канале СТС, обрели многомиллионную армию поклонников в России, а потом и за рубежом — права на показ «Бедной Насти» купили 33 страны.

В Греции, Китае, странах бывшего СССР сериал стал сенсацией. Половина китайских зрителей призналась, что смотрит сериал из-за роскошных костюмов. Но больше всего восточным зрителям понравились красивые русские актеры. У создателей сериала были планы сделать продолжение, но от этой затеи отказались, когда поняли, что успех первой части повторить невозможно. При этом для многих актеров, сыгравших в «Бедной Насте», съемочная площадка фильма стала великолепным трамплином в актерской карьере.

Марина Александрова: принцесса Мария Гессен Дармштадтская

21-летняя Марина Александрова пришла в «Бедную Настю» опытной актрисой, в частности у нее за плечами была роль в фильме «Азазель». У нее никогда не было недостатка в предложениях. Но самая большая популярность на нее обрушилась, когда в прессу просочились сведения о ее романе с суперзвездой кино Александром Домогаровым. Отношения продлились всего два года. Но интересных ролей у яркой и самобытной актрисы и сегодня много. Сейчас Марина счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко, с которым она растит двоих детей.

Даниил Страхов: Владимир Корф

Актер, сыгравший возлюбленного Насти, барона Владимира Корфа — герой-любовник первой десятки по сей день. Он продолжает радовать поклонников яркими работами в кино. Актеру приписывают романы с партнершами по съемочной площадке, но он 23 года счастливо женат на коллеге Марии Леоновой. Кстати, с Кориковой у Страхова ничего не было.

Екатерина Климова: Наталья Репнина

К моменту съемок в «Бедной Насте» Екатерина уже имела «в резюме» главную роль в сериале 2001 года «Времена не выбирают». А в 2003 году вышло сразу три сериала, где она играет центральных героинь. Образ, созданный актрисой в последнем сериале, получился самым ярким. С тех пор Екатерина активно снимается — и в сериалах, и в полном метре, играет в театре.

Петр Красилов: Михаил Репнин

Одному из главных влюбленных полагалось пылко признаваться в любви, и 26-летний Красилов на пробах с этой задачей справился великолепно, поэтому его тут же утвердили. Роль — сразу главная — стала его дебютом в кино. Через два года актер закрепил успех, снявшись в другом телехите — «Не родись красивой». Но с 2016 года актер не снимается в кино, целиком переключившись на театр. В интервью он признает, что очень изменился за последние годы: сильно прибавил в весе:

— Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком.

Дмитрий Исаев: цесаревич Александр

После «Бедной Насти» актер стал настоящей суперзвездой. Всего Исаев снялся в более чем 70 проектах. Артист, обладающий яркой, фактурной внешностью, незаменим в исторических картинах.

Елена Корикова: Настя

На главную роль создатели сериала хотели найти девушку,

похожую на Елену Корикову в фильме 1995 года «Барышня-крестьянка». Искали 20-летнюю актрису, а Елене уже исполнился 31 год. Но из 1000 претенденток ни одна не подошла. После выхода фильма Елена пережила всплеск популярности. В 2014 года она «исчезла с радаров». В последний раз артистка мелькнула в 2018 году, в сериале «Шелест», а в 2019-м сообщила, что вышла замуж.

Анна Табанина: Лиза Долгорукая

Актриса, также исполнившая одну из ключевых ролей, была не в восторге от свалившейся на нее славы. В кино она играла нечасто, даже собиралась уйти в монастырь. Но замужество по большой любви и рождение троих детей изменили планы. В 2014 году муж, художник Дмитрий Кудин, умер от рака. Актриса спасалась работой, но с 2020 года не снимается.

Анна Горшкова: Полина Пенькова

Актрисе повезло: первая большая роль в кино — и сразу очень колоритная. Завистница и злодейка Полина Пенькова у Анны получилась достоверная. После такой интересной работы карьера актрисы развивалась успешно. Она запомнилась зрителю во множестве сериалов «Две судьбы», «Билет в гарем», «Пассажирка»... На несколько лет актриса выпала из творческой жизни: была замужем, и супруг, видимо, ревновал к профессии. Но сегодня Анна развелась и снова в строю.

Некоторых уже с нами нет

Актриса Алена Бондарчук, сыгравшая роль императрицы Александры Федоровны, ушла из жизни в возрасте 47 лет. Несмотря на долгое лечение в России и за границей, заболевание оказалась сильнее: актриса сгорела от рака за считаные месяцы.

Игорь Дмитриев, который предстал в образе благородного князя Оболенского, умер в возрасте 80 лет, до последнего дня играя на сцене театра.

Алексей Осипов сыграл в сериале роль простодушного конюха. Осипов снялся еще в нескольких проектах, однако позже погиб при загадочных обстоятельствах в районе Финского залива.

СЮЖЕТ

1839 год. Во главе страны — император Николай I. Повзрослевший наследник престола Александр не утруждает себя государственными делами, предпочитая балы и любовные интриги. Тем временем в провинции живут обычной жизнью две семьи аристократические русские семьи — князья Долгорукие и бароны Корфы.

Пятикнижие о Насте

В 2005 году была издана даже литературная версия культового сериала: ее воплотила драматург и театральный критик Елена Езерская — и первую книжку раскупали, как горячие пирожки. Следующие четыре части уже показались поклонникам сериала слабее: фанаты ждали сюрпризов, новых поворотов сюжета, но писательница четко шла по сценарию сериала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Макарский, актер театра и кино, исполнитель роли Андрея Долгорукого: