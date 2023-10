Биография актера Мэттью Перри

В октябре 2022 году Перри опубликовал мемуары "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing). Книга стала бестселлером в чартах Amazon и The New York Times. Там он рассказал, как боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Его злоупотребление психоактивными веществами также привело к серьезным проблемам со здоровьем.