На голове лысина: что стало с детьми «Моей прекрасной няни»

Прошли уже больше десяти лет с тех пор, как вышел последний выпуск всем известного сериала «Моя прекрасная няня». За это время случилось множество событий. Одно из самых нашумевших и ярких – болезнь главной героини-няни Анастасии Заворотнюк. У актрисы в 2019 году обнаружена глиобластома головного мозга. С того момента жизнь Насти в корне поменялась. Артистка живет в закрытом загородном доме, не выходит в свет и общается только с близкими людьми.

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Время изменило до неузнаваемости не только няню Вику, но и других детей, игравших главные роли в сериале. Например, Павел Сердюк, сыгравший мальчишку непоседу Дениса, обзавелся собственной дочерью, которая уже ходит в школу. Помимо дочери на голове Паши появилась изрядная лысина, а на лице – борода, добавляющая ему немало брутальности.

Его экранная младшая сестра – Ирина Андреева, попала на съемки в возрасте десяти лет. После окончания «Моей прекрасной няни» она не связала свою жизнь с кинематографом. Девушка уехала учиться за границу, а сейчас проживает где-то в Швейцарии. Узнать её на улице простому прохожему будет очень сложно. Из смешной брюнетки Ксюши с хвостиками Ира превратилась в жгучую длинноволосую блондинку.