50 операций, борьба и одиночество весельчака: трагедия Мэттью Перри

Новость о смерти Мэттью Перри миллионами зрителей по всему миру воспринимается совсем не так, как весть о кончине любой другой знаменитости.

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Нет, этот актер стал настоящим другом для нескольких поколений, другом, которого не стало 28 октября 2023 года.

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Вся жизнь в борьбе

«Мои друзья зовут меня Мэтти. И я давно должен был умереть», — так Мэттью Перри начал свои мемуары. Они были исповедью, желанием понять, почему жизнь, которая должна была стать блестящей, превратилось в то, во что превратилась. А еще осознать, когда же все это началось…

Может быть, все произошло в детстве? Мэтти был очень неспокойным младенцем, он плакал и плакал, не переставая.

Педиатр посоветовал измученной маме давать малышу сильный препарат, который сейчас признан наркотическим. Перри признавался, что после этого уснуть самостоятельно он не мог почти всю жизнь.

А может, зависимость вошла в его мир позже, когда в 14 лет Мэттью попробовал алкоголь и понял, что с ним он становится раскованным и очень смешным.

Так или иначе, к 20 годам Перри уже трижды был на реабилитации и мечтал о славе, которая обязательно изменит его жизнь. Ведь знаменитостям не нужно казаться счастливыми, они и есть такие на самом деле.

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В начале девяностых Мэттью подписал контракт на съемки в сериале о грузчиках в аэропорту будущего, он был уверен: этот проект — его путь к славе. Но в это же время в Голливуде заговорили об уникальном сценарии, который точно станет хитом.

Продюсеры «Друзей» уже нашли исполнителей для всех ролей, кроме обаятельного Чендлера. Они позвонили Мэттью и отчаянно просили его прочитать сценарий. Перри был ошеломлен. Он вспоминал:

«Эта роль была создана для меня, мне бы не приходилось играть Чендлера, я и был Чендлером!»

Так Мэтти согласился на решающую роль в своей жизни. Сериал стал не просто популярным, он признан культовым, легендарным. А все актеры обрели невероятную славу.

Всегда на краю

Но Мэттью был разочарован: оказывается, деньги и поклонники — не гарантия счастья и не излечивают тягу к алкоголю и веществам. Во время съемок третьего сезона «Друзей» Перри получил серьезную травму, выпав с гидроцикла. Шея болела, бессонница одолевала. Врач прописал Мэттью викодин (тот самый препарат, который пил «Доктор Хаус»). И Перри понял: больше он не хочет жить без этих таблеток.

Однажды ему предстояла несложная операция на спине, вечером Мэттью принял горсть викодина, а утром анестезиолог ввел ему наркоз. Сердце такой нагрузки не выдержало, актер впал в кому и едва не погиб. Это был лишь первый случай из множества, когда Перри оказывался на краю гибели.

В течение жизни он пережил более тридцати операций. Организм не выдерживал постоянных качелей: наркотики — реабилитация — попытки жизни в ремиссии — снова наркотики. Однажды у актера разорвался толстый кишечник. Врачи были уверены: теперь он точно погибнет. Две недели в коме на аппарате ЭКМО, полгода в клинике, девять месяцев со стомой на животе…. Но Мэттью преодолел и это.

Перри вспоминал, что потратил на лечение и реабилитации около 9 миллионов долларов. Он шутил, что его живот и желудок напоминают карту Китая, такими он стали изрезанными. А поклонники удивлялись: почему же Чендлер так плохо выглядит?

Одиночество весельчака

Мэттью никогда не был женат. Конечно, причина была в зависимости, а еще он был катастрофически не уверен в себе. На съемках друзей Перри влюбился в Дженнифер Энистон и даже решился пригласить ее на свидание, но актриса не разделяла его симпатию и попросила остаться друзьями.

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Позже Мэтти встречался с Джулией Робертс, но так боялся, что красотка изменит ему, что предпочел первым разорвать отношения. Долгие годы он жил в одиночестве, а в 50 лет встретил Молли Гурвиц. Ей было всего 28, но девушку не пугали сложности. Она помогала Перри вернуться к жизни, заставила следить за здоровьем, а в 2020 получила от актера предложение руки и сердца. Однако через год пара распалась.

Мэттью едва снова не увлекся веществами, но его доктор напомнила о девяти месяцах, проведенных с колостомой, и пригрозила, что в следующий раз калоприемник останется с Перри на всю жизнь.

Мэтти испугался и впервые в жизни по-настоящему завязал. Он играл в пиклбол, тренировался, мечтал вернуться к съемкам и думал об экранизации своих мемуаров. Поклонники считали, что он будет причастным к новому проекту о Бэтмене: символ появлялся в социальных сетях Мэттью очень часто в последний месяц.

Но всему этому не суждено было сбыться: 28 октября Перри почти два часа тренировался на корте, а после решил отправиться в джакузи на крыше своего дома, чтобы расслабиться. Там его и нашел агент. Нет, Мэттью не принимал спиртное или вещества, его сердце не выдержало, Перри, видимо, потерял сознание в воде и утонул… Ему было 54 года.

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По мистическому совпадению последний снимок в его микроблоге — кадр из того самого джакузи с невинной подписью: «Как кружит теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттман!»