«Мое сердце разбито»: коллеги и друзья Мэттью Перри скорбят о его смерти

Актриса Мэгги Уилер отметила, что жизнь Перри была слишком коротка. Однако за эти годы он смог принести людям радость, которая всегда остается с ними. Пейджет Брюстер рассказала, что Перри был очень добр к ней — и на съемочной площадке «Друзей», и при встречах в жизни. По словам актрисы, Мэттью «не упокоится с миром: будет слишком занят, заставляя всех там смеяться».