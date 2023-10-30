«Мое сердце разбито»: коллеги и друзья Мэттью Перри скорбят о его смерти
Смерть актера Мэттью Перри, прославившегося ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», стала неожиданностью для его друзей, близких и коллег. Они выразили свои соболезнования, поделившись совместными фотографиями.
Актриса Мэгги Уилер отметила, что жизнь Перри была слишком коротка. Однако за эти годы он смог принести людям радость, которая всегда остается с ними. Пейджет Брюстер рассказала, что Перри был очень добр к ней — и на съемочной площадке «Друзей», и при встречах в жизни. По словам актрисы, Мэттью «не упокоится с миром: будет слишком занят, заставляя всех там смеяться».
— Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, мое сердце разбито. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов, — написала в социальных сетях Сельма Блэр, сыгравшая в эпизоде, в котором Чендлер застрял в Талсе перед Рождеством.
В возрасте 54 лет в Калифорнии скончался звезда самого популярного и рейтингового ситкома в истории «Друзья» Мэттью Перри, который наиболее известен миру по роли Чендлера Бинга. Тело актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, у него произошел сердечный приступ, из-за которого он утонул в собственном джакузи.