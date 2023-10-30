Трагическая смерть одного из культовых актеров 90-х потрясла в эти выходные его поклонников. Мэттью Перри нашли без признаков жизни в джакузи. Коронеры сделали предварительное заключение — утопление.

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Как известно, актер долгие годы боролся с зависимостями, и все же эксперты пока не делают заявлений о наличии запрещенных веществ в крови артиста.

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Мы решили собрать несколько занимательных фактов о Перри, вполне вероятно, вы услышите об этом впервые.

Мэттью тайно сходил с ума по Дженнифер Энистон

Актеры познакомились еще за пару лет до начала съемок «Друзей», и как только Перри увидел Энистон, по его словам, он тут же потерял голову. Через некоторое время оба актера получили роли в «Друзьях» и у Перри был отличный шанс попытаться добиться расположения девушки.

В силу своего характера Мэттью так и не сделал первый шаг, а Энистон в это же время успела ответить согласием Брэду Питту.

Сам Перри говорил следующее: «Я думаю, все догадывались о моих чувствах. Но я всегда это скрывал. Когда она вышла замуж за Питта, я подумал: „Ну, у меня и так не было шансов“.

Он разорвал отношения с Джулией Робертс, считая себя недостойным ее

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О неуверенности Перри в отношении женщин ходят легенды. В середине 90-х актер встречался с суперзвездой того времени Джулией Робертс, которая уже успела сняться в „Красотке“.

Артисты были невероятно влюблены, и Перри подумывал о том, чтобы сделать актрисе предложение, познакомил с семьей. Но в один момент крепкая пара рассталась. Причем по инициативе Перри.

Он говорил: „Встречаться с Джулией — это слишком для меня. Мне всегда казалось, что она вот-вот меня бросит. Да и почему она должна была терпеть меня? Я был недостаточно хорош для нее“.

Перри мастерски играл в теннис

Мэттью еще в детстве перебрался с мамой в Канаду, так как ей предложили отличную должность в правительственных кругах страны. Пэрри всегда с теплотой вспоминал годы, проведенные в Канаде. По его словам, там было намного спокойнее, чем в Лос-Анджелесе. Именно в Канаде Перри увлекся игрой в теннис и даже стал третьей ракеткой в стране.

В какой-то момент Перри решил, что кино ему все же ближе спорт и забросил тренировки, отдав все силы актерскому мастерству.

Кстати, Мэттью даже сыграл теннисиста в сериале „Беверли Хиллз 90210“, правда, только в одной серии.

Актер был единственным из „Друзей“, к кому прислушивались сценаристы

Если для других участников сериала доступ к комнате сценаристов был закрыт, то Перри там ждали в любое время суток. По словам режиссера, Мэттью мог часами обсуждать диалоги и сюжетные линии со сценаристами и продюсерами, и к нему, как ни странно, почти всегда прислушивались.

Особенно хорошо актеру удавалось вписывать шутки в диалоги. Основную часть своих реплик Перри придумал сам. Кстати, образ Чендлера Бинга был во многом списан с него.

У Перри не было части пальца

На правой руке актера внимательные зрители могли заметить небольшой дефект — средний палец Перри деформирован. Неприятный случай произошел очень давно, как рассказывал сам актер, он случайно зажал палец дверью, врачи не смогли полностью восстановить фалангу. Однако эта особенность никак не мешала Мэттью попадать в списки самых сексуальных актеров современности.

Мэттью был в близких отношениях с Гвинет Пэлтроу

Актриса призналась, что их связывали далеко не дружеские отношения. Звезды были знакомы еще до того, как Перри стал одним из самых популярных актеров на планете. В 1993 году, по рассказам Гвинет, она встретила его на театральном фестивале и артисты провели почти все лето вместе. Как говорит звезда, » они не только купались и пили пиво в местном баре, но и долго целовались в поле в высокой траве", где их никто не мог заметить.

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Перри открыл в своем доме рехаб для наркозависимых

Актер долгое время сам боролся с зависимостями, поэтому прекрасно понимал трагедию людей, оказавшихся в подобной ситуации. Впервые Перри попал в рехаб в 1997 году, где провел чуть меньше месяца. Во второй раз актер отправился в то же место в 2001 году, чтобы завершить лечение. За этот период Мэттью несколько раз серьезно сбрасывал вес, чем вызывал тревогу близких. Последний раз актер оказался на лечении в 2011 году, но, как он сам признавался, по большей части в тот период он пытался найти место, где мог бы отдохнуть от внимания общественности.