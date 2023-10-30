Соавторы сериала «Друзья» почтили память актера Мэттью Перри

Он был блестящим талантом. Это клише — говорить, что актёр сам создает свою роль, но в случае Мэттью нет более правдивых слов. С того дня, как мы впервые услышали, как он исполняет роль Чендлера Бинга, для нас больше никого не существовало. Мы всегда будем ценить радость, свет, ослепительный интеллект, которые он привносил в каждое мгновение.