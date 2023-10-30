Почему Мэттью Перри не пересматривал "Друзей": что осталось за кадром

Любовь зрителей со всего мира и славу Мэттью Перри принесла роль Чендлера Бинга в культовом американском ситкоме "Друзья", который выходил на экранах в самых разных уголках планеты в течение целых десяти лет (с 1994 года по 2004 год).

© Кадр из сериала "Друзья"

28 октября в Лос-Анджелесе Перри скончался в возрасте 54 лет. Всем казалось, что жизнь такого веселого и яркого актера не может быть трудной, однако на деле все было совсем иначе.

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Как зависимости Перри отразились на съемках "Друзей"

Зависимость актера от тяжелых препаратов началась после несчастного случая – Мэттью попал в аварию на гидроцикле, а лечение подразумевало прием обезболивающих препаратов. Именно тогда он к ним и пристрастился. Сам актер рассказывал, что мог выпить около 50 таблеток за один день, что, конечно, не могло не отразиться на его здоровье.

По рассказам звезды "Друзей", за всю свою жизнь он посетил более шести тысяч встреч анонимных алкоголиков, 65 раз проходил детокс и более 15 раз оказывался в реабилитационных центрах для зависимых.

Забыл, как снимали три сезона

Сам Перри уже после завершения съемок в "Друзьях" не раз признавался, что практически не помнит, как снимали почти три сезона сериала. Всему виной злоупотребление запрещенными веществами. Он отмечал, что по изменениям в его весе и внешности от сезона к сезону можно было понять, что происходит в его жизни: поправился – значит употребляет много алкоголя, похудел – "сидит" на опиоидах. Однако актер утверждал, что никогда не приходил на площадку в нетрезвом виде из-а глубокого уважения к своим коллегам.

Зачем на самом деле Чендлера отправили в Талсу

Авторы шоу в связи с такими серьезными проблемами с наркотиками у актера постарались сократить экранное время Мэттью, чтобы у него было больше времени на восстановление своего здоровья и на реабилитацию. Так, поговаривают, что именно по этой причине героя Перри по сценарию пришлось отправить работать в Талсу, – сокращение количества съемочных часов было необходимо для того, чтобы у Мэттью было больше времени на борьбу с наркотической зависимостью.

Почему Перри долгие годы не хотел смотреть сериал

Несколько лет назад, после выхода книги Перри о его жизни "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", в одном из телевизионных интервью актер признался, что только недавно решился пересмотреть сериал "Друзья". По его словам, ему нелегко далось это, ведь, глядя на себя в роли Чендлера Бинга, он вспоминает и все те ужасы, которые ему приходилось переживать в те трудные времена, когда шли съемки.

В рехаб сразу после свадьбы

Перри долгое время вспоминал свадьбу Чендлера и Моники, как один из самых тяжелых периодов в его жизни. По его словам, на самом пике его карьеры, сразу после съемок культового и так полюбившегося многим момента сериала, прямо со съемочной площадки его увезли обратно в реабилитационный центр.

Однако он с теплом вспоминал поддержку, которую тогда оказывали ему коллеги по площадке. Они не осуждали , а всеми силами помогали ему выбраться из этой зависимости.

Квантовая физика для Джулии Робертс

С периодом "Друзей" у Перри были связаны не только темные воспоминания – было и много приятных моментов. Помимо прекрасных коллег, актер также часто вспоминал о том, как ему удалось уговорить Джулию Робертс принять участие в одном из выпусков шоу.

По словам одной из создательниц "Друзей", Марты Кауффман, за участие Робертс в проекте можно было благодарить именно Мэттью. Оказалось, что он предложил ей сняться в одном из эпизодов, на что актриса ответила примерно так: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Нетрудно догадаться, что уже на следующий день Перри выслал ей по факсу ту самую статью.