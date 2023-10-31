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«Опустошены потерей»: звезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти Перри

Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер впервые высказались о смерти Мэттью Перри. Актеры сделали совместное заявление для журнала People.

«Опустошены потерей»: звезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти Перри
© Вечерняя Москва

— Мы все настолько опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто товарищами по актерскому составу. Мы семья. Нам так много нужно сказать, но нам понадобится время, чтобы осознать эту непостижимую потерю, — высказались актеры.

Знаменитости также признались, что на данный момент у них нет сил, чтобы прокомментировать случившееся в полной мере. Однако они пообещали сделать это сразу, как только придут в себя, передает People.

Звезда популярного и рейтингового ситкома в истории «Друзья» Мэттью Перри, который наиболее известен миру по роли Чендлера Бинга, скончался в возрасте 54 лет 29 октября. Тело актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, у него произошел сердечный приступ после чего актер утонул в собственном джакузи.